Kanye West, che di recente ha perso milioni a favore dell’Adidas, ora deve pagare una somma a 6 cifre alla sua Kim Kardashian e ai figli dopo i recenti aggiornamenti sul suo divorzio con l’ex moglie

Dopo una lunga battaglia, Kanye West e Kim Kardashian hanno finalmente risolto il loro divorzio. Kim Kardashian ha chiesto il divorzio per la prima volta da Ye il 14 febbraio 2021. Il cantante è stato in gran parte non collaborativo e ha perso le date del tribunale all’inizio e gli è stata data un’ultima possibilità per presentarsi in tribunale. Ma ha deciso di sistemare le cose una notte prima di essere deposto.

La coppia si è sposata per la prima volta nel 2014. Questo sarebbe il terzo divorzio di Kardashian e il suo matrimonio più lungo. Hanno avuto opinioni diverse su tutto, dalle opinioni politiche e finanziarie, ai modi di crescere i figli che hanno portato alla divisione. Dopo una lunga battaglia, i due sono ora giunti a un accordo. Ecco i dettagli.

I dettagli dell’accordo sul divorzio di Kanye West e Kim Kardashian

Lunedì, West e Kardashian sono finalmente giunti a un accordo sul loro divorzio. Secondo l’accordo, Ye pagherà $ 200.000 al mese per il mantenimento dei loro quattro figli. Oltre ai costi di mantenimento dei figli, anche le spese per la scuola, la sicurezza e altre attività del bambino saranno divise a metà dai genitori. Nel caso in cui in futuro dovessero sorgere controversie a questo proposito, dovranno risolverle amichevolmente o lasciare che una terza parte coinvolta decida. Per quanto riguarda il compenso o il sostegno sponsale, non ce n’è. La coppia non si aspetterà nulla l’una dall’altra. Per quanto riguarda i beni, saranno suddivisi secondo le condizioni dell’accordo prematrimoniale.

Anche se i bambini rimarranno con la madre l’80% delle volte. Tuttavia, raggiungere questo punto non è stato un compito facile. Per mesi dopo che il proprietario di SKIMS ha chiesto il divorzio, il cantante Gold Digger ha tentato di riconquistarla, fallendo, ha anche iniziato a prenderla in giro sui social media. L’intrattenitore voleva che i loro figli North, Psalm, Saint e Chicago studiassero alla sua Donda Academy.

Ye ha anche fatto trapelare screenshot di chat con Kardashian ed era in disaccordo sul fatto che la loro figlia North West apparisse sui social media. Ha raggiunto un punto in cui la coppia ha smesso di comunicare direttamente per un po’. Anche se sarebbero stati visti chiacchierare insieme agli eventi scolastici dei loro figli. Cosa ne pensi del loro insediamento? Fateci sapere nei commenti.

