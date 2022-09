Kanye West assegna alla figlia di 9 anni North la responsabilità di mantenere asset per un valore di 3,8 miliardi di dollari

Padre di quattro figli e recentemente divorziato, Kanye West è costantemente al centro delle notizie per la varietà di dichiarazioni che rilascia. Sebbene il cantante sia divorziato da un anno, ama ancora molto la sua famiglia. Ye è estremamente protettivo nei confronti dei suoi figli e continua a illuminarli con consigli sulla sopravvivenza. Sua figlia maggiore North ha compiuto nove anni a giugno. Da allora, continua a consigliarla con le sue parole di saggezza.

Il vincitore del Grammy Award è stato recentemente intervistato da Linsey Davis di ABC News. Nell’intervista, una delle tante dette dall’artista è stata la sua aspettativa dalla figlia maggiore.

Kanye West mostra fiducia in sua figlia

Ye ha affermato di aver dato a sua figlia di 9 anni come salvaguardare i suoi fratelli, la famiglia e le aziende familiari. Ha detto che ha sempre saputo che North è colui che può assicurare che i loro marchi (suo e di Kim) non vengano rilevati da estranei. Il cantante possiede un marchio chiamato Yeezy.

Sorprendentemente, West non è solo un cantante o un produttore discografico, è anche uno stilista. Ha lavorato come stilista su abbigliamento e calzature per Nike, Louis Vuitton, The Gap e APC. Supervisiona anche la partnership di Yeezy con Adidas. Tuttavia, ha recentemente concluso il suo accordo con The GAP.

D’altra parte, la sua ex moglie possiede un marchio chiamato SKIMS. Il suo marchio crea loungewear e biancheria intima alla moda per le donne. Ha anche un marchio di cosmetici, KKW Beauty.

Dopo anni di pressioni per essere incluso nella lista dei miliardari di Forbes, nell’aprile 2020 ha ufficialmente proclamato miliardario. È l’unico proprietario di Yeezy, che rappresenta gran parte delle sue ricchezze. A partire da ora, ha un patrimonio netto stimato di $ 2 miliardi, in cui si stima che il patrimonio netto della sua ex moglie Kim sia di $ 1,8 miliardi. È entrata ufficialmente a far parte del club del miliardario nell’anno 2021, secondo Forbes.

Kanye ha detto nell’intervista di aver detto a sua figlia, “Non permettere mai a nessuno di prendere la nostra compagnia.” Ha detto che le ha anche chiesto di proteggere i suoi fratelli. Ye crede che North crescerà fino a diventare una persona forte come i suoi genitori e proteggerà la famiglia e i marchi e continuerà l’eredità come richiesto da lui.

Pensi che le aspettative di Ye rispetto al suo primogenito si realizzeranno? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

