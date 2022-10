Kandyse McClure nel cast della quinta stagione di Virgin River di Netflix

Riprese in corso fiume vergine la stagione 5 è in corso dall’estate e lo spettacolo ha fatto diversi nuovi casting, tra cui Kandyse McClure, Cosa c’è su Netflix può confermare in esclusiva.

Le notizie sulla quinta stagione di Virgin River sono rallentate dall’estate, quando è stato annunciato che Sue Tenney non sarebbe più stata la showrunner di fiume verginesostituito da Patrick Sean Smith.

Ora è cambiato con il primo grande casting della nuova stagione sotto forma di Kandyse McClure.

McClure ha ottenuto oltre 70 crediti di recitazione su IMDb con i suoi ruoli più famosi, incluso quello di Anastasia Dualla in Battlestar GalacticaSue Snell dentro Carriee Sarikin dentro Settimo figlio.

Più recentemente, McClure ha recitato in ruoli in Patria: Forte SalemI CW Ammaliato riavvio (tutte e tre le stagioni in streaming su Netflix USA), bucanevedi Netflix V-Guerree quello di Syfy Guerre Fantasma.

Nessun dettaglio sul nome del personaggio di McClure o su come si inserisce nella trama non è stato rivelato.

Alcune speculazioni online hanno suggerito che potremmo vedere l’ex moglie di Jack in una nuova stagione, ma dovremo aspettare e vedere.

Tra i nomi di ritorno confermati per la stagione 5 di Virgin River include:

Alexandra Breckenridge nel ruolo di Mel Monroe

Martin Henderson nel ruolo di Jack Sheridan

Annette O’Toole nel ruolo di Hope McCrea

Tim Matheson nel ruolo del dottor Vernon Mullins

Benjamin Hollingsworth nel ruolo di Dan Brady

Zibby Allen nel ruolo di Brie Sheridan

Gwynyth Walsh nel ruolo di Jo Ellen

Colin Lawrence nel ruolo di John ‘Preacher’ Middleton

Sarah Dugdale come Lizzie

Jenny Cooper nel ruolo di Joey Barnes

Nicola Cavendish nel ruolo di Connie

Chase Petriw nel ruolo di Cristoforo

Kai Bradbury nel ruolo di Denny Cutler

Mark Ghanime nel ruolo del dottor Cameron Hayek

Marco Grazzini nel ruolo di Mike Valenzuela

Teryl Rothery nel ruolo di Muriel

Steve Bacic come Vince

Christina Jastrzembska nel ruolo di Lydie

Trevor Lerner nel ruolo di Bert Gordon

Lucia Walters come Julia

Keith MacKechnie nel ruolo di Nick

Emma Oliver nel ruolo del giovane Mel

Le riprese dell’ultima stagione continueranno per il resto di ottobre 2022 e fino a novembre 2022.

La data di conclusione preliminare è il 17 novembre 2022, ma è soggetta a modifiche.

Per ulteriori informazioni fiume verginemantieni il nostro post della stagione 5 tra i preferiti che aggiorneremo ogni mese fino all’eventuale uscita dello show nel 2023. Inoltre, segui la pagina Instagram ufficiale di Virgin River, che pubblica video, foto e prese in giro dietro le quinte.