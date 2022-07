K-Drama Netflix Movie ‘Carter’: in arrivo su Netflix nell’agosto 2022

Buon dottore la star Joo Won recita nel thriller d’azione sudcoreano Carter. Si dice che arriverà nell’agosto 2022, stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Carter inclusa la trama, il cast, i trailer e la data di uscita di Netflix.

Carter è un film thriller d’azione originale sudcoreano Netflix diretto da Jung Byung Gil.

Nonostante la chiara e ovvia popolarità dei contenuti coreani su Netflix, i film sono rimasti indietro in termini di quantità come Carter sarà solo il quarto film sudcoreano ad approdare su Netflix nel 2022.

Quando è il Carter Data di uscita di Netflix?

Lo stiamo sentendo Carter uscirà su Netflix il 5 agosto 2022. Tuttavia, stiamo aspettando la conferma di Netflix, quindi le date di uscita sono soggette a modifiche.

Qual è la trama Carter?

La sinossi di Carter è per gentile concessione di Netflix:

L’agente Carter si sveglia un giorno in una stanza di un motel senza alcun ricordo della sua identità e segue l’ordine di unirsi a una missione esplosiva.

Di chi sono i membri del cast Carter?

Con l’uscita su Netflix di Carter a meno di un mese di distanza, sorprendentemente dobbiamo ancora conoscere l’elenco completo del cast. Finora abbiamo solo tre membri del cast elencati per Carter:

Joo ha vinto come Carter

Lee Sung Jae nel ruolo di Kim Jong Hyuk

Kim Bo Min

Joo Won farà il suo debutto su Netflix come protagonista di Carter. Il popolare attore sudcoreano è famoso per la sua interpretazione di Park Shi On nel Buon dottoreche alla fine è stato adattato in un dramma medico americano con lo stesso nome con Freddie Highmore.

Lee Sung Jae è già stato visto su Netflix prima in un ruolo secondario nella serie di commedie romantiche del 2019 Abisso. In particolare, Sung Jae è noto per il suo lavoro in film come Barking Dogs Never Bite, Kick the Moon e Attack the Gas Station.

Nonostante abbia la tenera età di 11 anni, l’attrice Kim Bo Min ha già visto più esperienza sullo schermo di alcuni attori adulti. Più di recente, è apparsa in Il mare silenzioso nel ruolo di Han Ha Jin. La giovane attrice ha anche recitato in ruoli da ospite nel k-drama Netflix con licenza Il re: monarca eterno e Cioccolato.

Qual è la durata del film?

È stato confermato che la durata del film è di 133 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Carter su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!