K-Drama “C’era una volta una piccola città”: in arrivo su Netflix Weekly a partire da settembre 2022

In arrivo su Netflix a settembre 2022 è la nuova entusiasmante serie k-drama, Once Upon a Small Town, con protagonista La gioia di Red Velvet. Abbiamo tutto ciò che devi sapere su Once Upon a Small Town, inclusa la trama, il trailer del cast e la data di uscita di Netflix.

C’era una volta una piccola città è un’imminente serie drammatica Netflix Original sudcoreana con licenza internazionale diretta da Kwon Seok Jang, noto per il suo precedente lavoro su Club sociale dei Vendicatori, Miss Korea e Ti insegnerò l’amore.

Quale è C’era una volta una piccola città Data di uscita di Netflix?

L’uscita del trailer ufficiale di Netflix ha confermato l’arrivo del primo episodio di Once Upon a Small Town Lunedì 5 settembre 2022.

Ci saranno un totale di 12 episodi di C’era una volta una piccola cittàcon tre nuovi episodi disponibili settimanalmente che usciranno il Lunedi, Martedìe Mercoledì. Il finale di serie è previsto per mercoledì 28 settembre 2022.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 30 minuti.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodio Netflix Data di uscita 1 05/09/2022 2 06/07/2022 3 07/09/2022 4 12/09/2022 5 13/09/2022 6 14/09/2022 7 19/09/2022 8 20/09 /2022 9 21/09/2022 10 26/09/2022 11 27/09/2022 12 28/09/2022

Qual è la trama C’era una volta una piccola città?

Dopo aver ricevuto una telefonata urgente da suo nonno, Han Ji Yool, un veterinario di Seoul, decide di recarsi al villaggio di Heedong, dove suo nonno gestisce una clinica per animali. Al suo arrivo, Han Ji Yool scopre che suo nonno è in tournée in Europa e ora deve occuparsi della clinica per i prossimi 6 mesi mentre suo nonno è via. È nel villaggio di Heedong che Han Ji Yool incontra il bellissimo agente di polizia tirocinante Ahn Ja Young, che lo aiuta nella vita quotidiana del villaggio.

Di chi sono i membri del cast C’era una volta una piccola città?

Joy, l’attrice che è stata scelta per il ruolo di Ahn Ja Young, farà il suo debutto in Netflix Original C’era una volta una piccola città. Oltre ad essere un membro dei Red Velvet, uno dei gruppi K-Pop più popolari, Joy si è dedicata alla recitazione avendo recitato in cinque k-dramma dal 2016, tra cui Il bugiardo e il suo amante, Tentato e Il solo e unico.

Avendo fatto il suo debutto in K-Drama nel 2021, Choo Young Woo è relativamente nuovo nella recitazione, ma sta già guadagnando una grande popolarità e la sua fedele base di fan. C’era una volta una piccola città sarà il debutto su Netflix di Choo Young Woo.

Baek Sung Chul è stato recentemente visto nella serie originale Netflix Inspector Koo nei panni dell’assistente di Kyung Yi, Babbo Natale. Tuttavia, proprio come il suo co-protagonista, Choo Young Woo, Baek Sung Chul ha appena iniziato la sua carriera di attore nel 2021.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast di C’era una volta una piccola città:

Gioia come Ahn Ja Young

Choo Young Woo nel ruolo di Han Ji Yool

Baek Sung Chul nel ruolo di Lee Sang Hyeon

Ha Yul Ri nel ruolo di Choi Min

Jung Suk Yong

Baek Ji ha vinto

Park Jee A come Cha Yeon Hong

Jung Shi Yool

Yoo Yeon

Na Chul

Parco Ye Ni

Noh Jae ha vinto come Yoon Geun Mo

Non vedi l’ora dell’uscita di Once Upon a Small Town su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!