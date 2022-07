Justin H. Min ha fatto un cambiamento drammatico nel suo registro vocale per Sparrow Ben nella terza stagione di “The Umbrella Academy”

Il fantasma è venuto a vivere! Con le mutevoli dinamiche della stagione 3 di Umbrella Academy, le cose sono diventate un po’ più selvagge. Mentre incontriamo diversi nuovi personaggi tra cui Ben Hargreeves, l’amato fantasma della stagione precedente. I creatori hanno aggiunto un po’ di pepe al suo personaggio riportandolo in vita come membro Sparrow nel mondo alternativo. Le mascelle dei fan sono cadute nel vedere la versione malvagia di questo dolce ragazzo e un improvviso cambiamento nel suo comportamento. Forse la vita non gli si addice o è perseguitato dalla sua vita nell’aldilà. Bene, dipende da Ben quali emozioni prova nella vita fresca di una nuova stagione. Tuttavia, abbiamo ancora l’attore Justin H Min per trovare le risposte a tutte le nostre domande. Analizziamo l’esperienza che Justin ha condiviso con i fan durante l’evento Netflix Geeked Week.

Justin H Min ha ottenuto un coach vocale per portare Sparrow Ben nella terza stagione

Justin H Min è l’incarnazione del personaggio snob e oscuro nella stagione 3 della Umbrella Academy. Per questo ha dovuto trasformarsi in una personalità opposta. Un recente video pubblicato da Geeked Week su Twitter diceva:

“Sapevi che Justin H. Min ha persino cambiato il suo registro vocale per trasformarsi in Sparrow Ben nella terza stagione di THE UMBRELLA ACADEMY?”

Il post affermava che per costruire il personaggio del nuovo dispettoso Ben doveva prendere un allenamento intenso. Justin ha rivelato prima di girare l’intera sequenza di Sparrow che ha preparato le cose con gli istruttori.

“Quindi fisicamente mi sentivo già diverso, e poi vocalmente, io gnon un allenatore vocale per lavorare sul mio registro, sulla mia cadenza, osservò Giustino.

Perché nel suo ruolo precedente i suoi dialoghi erano sbiaditi e incompleti poiché lui era uno spirito. Tuttavia, non era più un losco fantasma e doveva far sentire al pubblico la sua presenza. Aveva bisogno di avere quell’autorità e quell’espressività nella sua voce. Di cui era consapevole e su cui ha lavorato per eclissare come personaggio rinato. Se vuoi esplorare l’intera conversazione di Geeked guardala qui:

sapevi che Justin H. Min ha persino cambiato il suo registro vocale per trasformarsi in Sparrow Ben nella terza stagione di THE UMBRELLA ACADEMY? pic.twitter.com/l7oJcE75kF — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 30 giugno 2022

Pertanto, i fan hanno reso evidente quando odiavano la sua oscura rappresentazione nella nuova stagione. Justin H Min ha fatto un lavoro impressionante qui incarnando l’anima di un uomo avido. La terza stagione è stata presentata in anteprima 22 giugno 2022, che ha lasciato i fan a bocca aperta. Se ancora non sei stato affascinato dalla nuova famiglia Sparrow illuminati cliccando su Netflix.

