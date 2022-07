Justin H. Min di “The Umbrella Academy” si unisce a “The Minions: The Rise Of Gru” nella moda più divertente possibile

Justin H. Min ha finalmente ottenuto il primo posto sullo schermo nella terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli. Justin ha interpretato il ruolo di Ben Hargreeves come un fantasma nelle ultime due stagioni. A Klaus non piaceva molto la sua compagnia ed evitava Ben assaporando le sue droghe. Essendo un bravo ragazzo, Ben ha sempre dato i consigli giusti al fratello truffatore.

Successivamente, quando i fratelli entrano in una linea temporale alternativa, incontriamo un nuovo Ben trasformato, che è un membro snob e assetato di potere della Sparrow Academy. Tuttavia, Justin, alias Ben, si è recentemente avvicinato alla sua nuova banda che vuole andare a una serata al cinema con loro.

La star della Umbrella Academy Justin H. Min è pronta per “Minions” con la sua squadra

Justin H. Min ha pubblicato oggi su Twitter una foto con i suoi nuovi membri del cast. Cinque passeri erano addobbati nei loro costumi in posa insieme e Justin lo sottotitolò:

“cinque biglietti per i minion l’ascesa di gru, ora.”

cinque biglietti per i minion l’ascesa di gru, adesso. pic.twitter.com/gOOvRGLm3k — Justin H. Min (@justinhmin) 10 luglio 2022

I supereroi di L’Accademia degli Ombrelli erano pronti a guardare la nuova uscita del franchise di Minion. Sembra che Justin sia così entusiasta del lancio che non vede nemmeno l’ora di cambiarsi il costume e potrebbe semplicemente voler prendere subito un biglietto e dei popcorn.

Inoltre, l’eccitazione qui è indiscutibile perché, come Justin, siamo tutti grandi fan dei Minions. Questi simpatici personaggi animati hanno incantato milioni di spettatori in tutto il mondo e quest’estate sono tornati con un’altra avventura. Dai un’occhiata alla foto!

Anche se sarebbe divertente immaginare Ben Hargreeves che guarda un film quando il mondo sta finendo. Quindi Ben è pronto a scegliere il suo film preferito in un mondo apocalittico in cui non piace a nessuno. Bene, il personaggio e l’attore hanno entrambi deciso come trascorreranno la serata. E tu? Sapete quale nuova trama i Minions e Gru porteranno in questa stagione? In caso contrario, ti daremo una sbirciatina!

Minions: L’ascesa di Gru Sinossi

L’ascesa di Gru è il quinto capitolo del franchise di Cattivissimo me, diretto da Kyle Balda e Brad Ableson. Il film è arrivato negli Stati Uniti il ​​1 luglio 2022, toccando il massimo. Finora, Minions ha guadagnato circa 399 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendolo uno dei film con il maggior incasso del 2022.

Passando alla trama, la storia risale al 1976, quando Gru era un ragazzino. Appartenente alla famiglia dei supercriminali, doveva ricevere una telefonata dai Vicious 6. Con l’aiuto dei “servitori”, si prepara per la sua intervista. Sfortunatamente, tutto va contro l’immaginazione di Gru, che viene lasciato arrabbiato e umiliato dai giudici. Quindi, ruba la Pietra dello Zodiaco e fugge con i servitori Kevin, Stuart e Bob. Pertanto, questo è il luogo in cui Gru inizia il suo viaggio per diventare un supercriminale. Se sei un fan dei minion, vai a prenotare immediatamente il tuo biglietto per il film. Nel frattempo, tutte le stagioni di L’Accademia degli Ombrelli sono in streaming su Netflix.

