“Justin Bieber o Zac Efron?” Millie Bobby Brown si confonde sulla sua prima cotta

Millie Bobby Brown si sta divertendo molto quest’anno. Con l’uscita della nuova stagione della sua serie web di successo Cose più strane e il suo prossimo sequel di Enola Holmes, lei è sulla nona nuvola. Millie ha solo 18 anni e ha guadagnato un’enorme popolarità in così tenera età. Inoltre, Millie lo è sempre stata un franco e onesto persona. Non si vergogna di esprimere il suo vero sé. Questo è uno dei motivi alla base del suo grande seguito di fan.

Di recente abbiamo rivisitato uno dei vecchi video di Millie, in cui parla di tutte le sue prime volte. È così carino da guardare 16 anni Millie parla di queste cose. Ma soprattutto, è il più carino da guardare a La sedicenne parla della sua prima cotta. È corretto! Ti diciamo di più sulla prima cotta di Millie.

E la prima cotta di Millie Bobby Brown è stata…

All’inizio, Millie Bobby Brown parla della prima parola che ha detto. La parola era “caca”, il quale è un Parola spagnola che significa cacca. Millie è nata a Spagna, il che spiega che la sua prima parola è spagnola, comunque, passando alla domanda successiva, che è una grande, la prima cotta di Millie. Sei pronto per questo?

Quindi, ha detto che probabilmente era la sua prima cotta Justin beiber. D’altra parte, la madre di Millie pensa che lo fosse Zac Efron. Anche se ha anche associato la parola “probabilmente” con Justin Beiber, è diventata sicura in seguito quando ha confessato che la canzone “If I was your boyfriend” di Justin era la sua marmellata.

Continuando, ha aggiunto altri due nomi all’elenco. Quelli erano Stili di Harry e Timoteo Chalamet. Lei disse Anche Timothee era la sua attuale cotta. Ha anche raccontato la storia di come ha incontrato Justin. Lei disse, “Gli sono passato davanti al Coachella ed è un essere umano molto simpatico. Amo la sua musica ed è fantastico”. Ha anche detto sarebbe svenuta se si è incontrata Timothee in persona, e quello sarebbe diventato un titolo.

Ha anche raccontato la storia di come ha incontrato Harry Styles. “L’ho incontrato a un concerto di Ariana Grande. Era lì a sostenerla, ed è stato davvero bello incontrarlo “. lei disse.

Sorprendentemente, Millie ricorda così tanto del suo passato. Facci sapere la tua prima cotta nei commenti.

