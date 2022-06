“Jurassic World: Dominion” non sarà su Netflix fino al 2026

Il mondo giurassico il franchise è un mostro per la Universal e sperando di raggiungere lo status di Avengers: End Game è il terzo capitolo del franchise di film sui dinosauri con Dominion. Ora che è uscito nelle sale, ti starai chiedendo se il film arriverà su Netflix. La risposta è probabilmente sì, ma quando dipende da dove vivi.

Jurassic World Dominion, diretto da Colin Tervorrow, vede Chris Pratt e Bryce Dallas tornare insieme a una sfilza di volti più anziani che ricorderete dai giorni di Jurassic Park.

La sesta puntata del franchise non sta esattamente ottenendo recensioni entusiastiche con il Financial Times che attualmente porta un 36% su RottenTomatoes che afferma che “il franchise è consapevole della sua imminente estinzione”. Ahia.

Tuttavia, il film dovrebbe fare grandi numeri al botteghino di tutto il mondo.

Quando Jurassic World: Dominion sarà su Netflix negli Stati Uniti?

Negli anni precedenti, non avevamo idea se i film della Universal sarebbero arrivati ​​su Netflix, ma grazie a un accordo annunciato e concluso a luglio 2021, sappiamo che Jurrasic World: Dominion è diretto su Netflix negli Stati Uniti, ma abbiamo un bel po’ di attesa .

Se guardiamo indietro all’annuncio dell’accordo, la parte che riguarda Mondo giurassico: dominio è il seguente:

“Come parte dell’accordo, Netflix concederà anche in licenza i diritti per l’intera serie animata e live action di UFEG circa 4 anni dopo il rilascio, nonché i diritti per selezionare titoli dalla vasta libreria di film della Universal”.

Quindi, applicando le date sopra descritte, non vedremo Jurassic World: Dominion su Netflix USA almeno fino al 10 giugno 2026 al più presto.

Prima di allora, il film sarà diretto a Peacock nella prima finestra che si basa sulle aggiunte di Ambulanza e Il 355 potrebbe essere già il 25 luglio 2022. Questo perché la finestra teatrale Universal è crollata negli ultimi anni a soli 45 giorni.

Se non hai Peacock, ci aspettiamo che Netflix DVD (il servizio di noleggio di DVD di Netflix che opera solo negli Stati Uniti) trasporterà il film entro i prossimi mesi.

Jurassic World: Dominion sarà su Netflix a livello internazionale?

A differenza degli Stati Uniti, non abbiamo informazioni sulle finestre in altre regioni, ma possiamo esaminare le aggiunte quest’anno e anni prima per indovinare quali regioni Netflix riceveranno Mondo giurassico: dominio nei prossimi mesi e anni.

Alcuni dell’Europa centrale riceveranno nuovi film Universal entro 3 mesi dal suo debutto nelle sale, basati sull’aggiunta di Il 355 in Repubblica Ceca, Ungheria, Romanic e Slovacchia il 1° aprile. Sulla base di ciò, quelle regioni di Netflix riceveranno il film a settembre 2022.

Netflix in Corea del Sud sta attualmente ricevendo nuovi film Universal circa un anno dopo il suo debutto nelle sale, il che significherebbe che lo riceveranno nel 2023.

Per la maggior parte degli utenti Netflix in paesi come Canada, Giappone, Sud Africa, India e Regno Unito, stai attualmente ricevendo nuovi film Universal (come Dolcetto aggiunto a Netflix nella maggior parte delle regioni sopra descritte tra la fine dell’anno scorso e oggi) circa 2 anni e un po’ dopo la sua uscita nelle sale. Ciò significa che non lo vedrai su Netflix almeno fino al 2024.

Naturalmente, tutte quelle date internazionali sono soggette a modifiche e si basano esclusivamente su aggiunte precedenti in cui i contratti erano in vigore ma potrebbero non esserlo ora.