Jurassic World Camp Cretaceous Stagione 5: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Dopo un’altra emozionante stagione di Jurassic World: Campo Cretaceo, gli abbonati stanno masticando per scoprire cosa c’è in serbo per i campeggiatori nella stagione 5. Abbiamo finalmente la conferma che lo spettacolo tornerà per la quinta stagione. Di seguito è tutto ciò che sappiamo finora Jurassic World: Campo Cretaceo stagione 5.

Ambientato nell’universo cinematografico della Universal mondo giurassico, Campo Cretaceo è la prima serie spin-off che abbiamo visto da quando Jurassic World ha debuttato nei cinema nel 2015. Di per sé un incredibile successo, la serie ha accumulato un grande seguito di fan su Netflix ed è stata persino insignita del 48° Annie Award for Outstanding Achievement per effetti animati.

Con l’uscita della stagione 4, Jurassic World: Campo Cretaceo ora ha un totale di 37 episodi. Le prime quattro stagioni sono arrivate tra settembre 2020 e dicembre 2021:

Jurassic World: Camp Cretaceous Stagione 5 Stato di rinnovo Netflix

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato

Nel dicembre 2021, non sapevamo se lo show sarebbe tornato per la quinta stagione, ma avevamo previsto, dato il cliffhanger, che un’altra fosse in arrivo.

Nonostante lo abbia menzionato numerose volte durante la serie, non abbiamo mai visto il padre di Kenji. Questo fino alla grande rivelazione della stagione 4 che il capo di Kash è il padre di Kenji, con quest’ultimo scioccato di trovarsi faccia a faccia con suo figlio.

Jurassic World: Dominion, il prossimo film del franchise, uscirà nel giugno 2022. Ciò ci ha portato a prevedere almeno un’altra stagione di Jurassic World: Campo Cretaceo sarebbe dovuto uscire in estate.

Netflix ha finalmente confermato il 3 maggio 2022 che una quinta stagione è in arrivo con l’arrivo previsto per il 21 luglio 2022.

Primo sguardo a JURASSIC WORLD: CAMP CRETACEOUS stagione 5 in arrivo a luglio 2022! pic.twitter.com/Zv9z9IIwQz — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 3 maggio 2022

Netflix ha anche annunciato un nuovo speciale interattivo Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure. Ecco come viene descritto:

“In un’avventura interattiva a sé stante, i campeggiatori, alla disperata ricerca di cibo, lavorano insieme per trovare una scorta nascosta. Devono rischiare tutto per scoprire indizi alla ricerca della sua posizione, svelando infine segreti precedentemente sconosciuti di Isla Nublar.

Cosa aspettarsi da Camp Cretaceous stagione 5

Kenji si schiererà con suo padre?

Durante la serie, è stato chiarito che il padre di Kenji è un uomo estremamente impegnato ed è stato assente durante la maggior parte dell’educazione di Kenji. Tuttavia, ciò non significa che non sarà estremamente difficile per Kenji scegliere da che parte stare nel conflitto della quinta stagione.

In quanto capo di Kash e mente dietro gli esperimenti condotti sui dinosauri, questa rivelazione sarà devastante per Kenji, che probabilmente non aveva idea di cosa stesse facendo suo padre.

Kenji ha dimostrato di essere una brava persona, coraggiosa e un amico estremamente leale per gli altri campeggiatori. Ma la determinazione di Kenji sarà spinta al limite assoluto se dovrà combattere contro suo padre. Probabilmente vedremo il padre di Kenji cercare di manipolare suo figlio per cambiare lato, ma alla fine Kenji ce la farà e cercherà di fermare tutti i piani nefasti e vili di suo padre.

Riuscirà Brandon a trovare Darius?

Darius è riuscito a entrare in possesso del telefono di Kash e lo ha usato per telefonare a suo fratello maggiore Brandon. Tuttavia, Darius è stato in grado di salutare solo prima che Kash riattaccasse. Successivamente abbiamo visto Brandon fare le valigie, affermando la sua intenzione di trovare il suo fratellino. Non è chiaro se il GPS fosse attivo e Brandon possa trovare l’isola, ma è chiaro che è determinato a trovare Darius e riportarlo a casa.

Cosa accadrà ai dinosauri sull’isola?

Ingen e Masarani una volta erano i proprietari esclusivi di Dinosaur DNA, ma grazie agli eventi della stagione 4 ora sappiamo che non è più così. La Mantha Corp ora ha accesso al DNA dei dinosauri da alcuni dei dinosauri di Isla Sorna e stanno finanziando la ricerca di Kash sui dinosauri aggressivi che possono essere controllati e manipolati per combattere l’un l’altro ai fini del gioco d’azzardo.

Supponendo che la Mantah Corp possa essere fermata, i campeggiatori riusciranno in qualche modo a liberare i Dinosauri dall’isola misteriosa?

Non vedi l’ora che arrivi la quinta stagione di Jurassic World: Campo Cretaceo su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!