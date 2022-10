“Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure” fissa la data di uscita di novembre 2022

Netflix sta aggiungendo un altro speciale interattivo al suo arsenale in crescita con l’uscita anticipata di Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta, che debutterà sul servizio a novembre 2022.

In esecuzione per cinque stagioni, Jurassic World: Camp Cretaceous ha recentemente concluso la sua corsa su Netflix dopo il suo debutto a settembre 2020. La quinta e ultima stagione è arrivata sul servizio a livello globale il 21 luglio 2022.

La serie animata è nata dall’accordo di lunga data tra Netflix e DreamWorks Television che ha visto oltre una dozzina di spettacoli arrivare su Netflix dal 2013.

La serie proveniva dai produttori esecutivi Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall e Scott Kreamer.

Annunciato nell’aprile 2022, abbiamo saputo che Netflix avrebbe rilasciato uno speciale interattivo in futuro. Ecco il logline che ci è stato fornito in quel momento:

“In un’avventura interattiva a sé stante, i campeggiatori, alla disperata ricerca di cibo, lavorano insieme per trovare una scorta nascosta. Devono rischiare tutto per scoprire indizi alla ricerca della sua posizione, svelando infine segreti precedentemente sconosciuti di Isla Nublar.

Ora abbiamo alcune prime immagini e dettagli sul prossimo speciale interattivo.

Prima la data di uscita. Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta uscirà su Netflix a livello globale il 15 novembre 2022.

Paul-Mikel Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter e Raini Rodriguez torneranno tutti a dare la voce ai rispettivi personaggi nel nuovo speciale interattivo.

Sulla pagina di Netflix, forniscono una sinossi aggiuntiva per lo speciale, che elencano durerà 32 minuti:

“Dopo una grande tempesta, il cibo scarseggia e i dinosauri affamati sono ovunque. Sta a te aiutare la Camp Fam a sopravvivere in questo emozionante speciale interattivo.

È stato anche rilasciato un trailer, disponibile sulla stessa Netflix e sul canale YouTube di Jurassic World Kids.

Per chi non lo sapesse, gli speciali interattivi ti consentono di controllare la storia che vedi sullo schermo prendendo decisioni per conto dei personaggi dello spettacolo. Netflix ha oltre 20 speciali interattivi da godere in questo momento.

Questo è uno dei numerosi speciali interattivi che sono arrivati ​​​​o che arriveranno su Netflix nel prossimo mese circa. Barbie epico viaggio su strada arriva verso la fine di ottobre e Triviaverso uscite ai primi di novembre.

In altro mondo giurassico Notizie Netflix, l’ultima uscita nelle sale Mondo giurassico: dominioarriverà su Netflix negli Stati Uniti tra quattro anni.

Non vedi l’ora di guardare Jurassic World Camp Cretaceo: Avventura nascosta su Netflix a novembre? Fatecelo sapere nei commenti in basso.