“Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre” Serie anime: in arrivo su Netflix a gennaio 2023

Per dare il via al nuovo anno, gli abbonati Netflix saranno trattati da una diabolica, deliziosa e terrificante antologia horror anime del famoso autore giapponese Juni Ito. 20 delle sue storie saranno adattate in una delle antologie più terrificanti di Netflix fino ad oggi. In arrivo su Netflix a gennaio 2023, ecco tutto ciò che sappiamo Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro su Netflix.

Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro è un’imminente antologia anime horror originale Netflix giapponese adattata dal lavoro di Junji Ito. La produzione della serie è gestita da Studio Deen, lo stesso studio dietro altri popolari titoli di anime come Fate/Stay Night, KonoSubae I sette peccati capitali.

Quando è Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro stagione 1 in arrivo su Netflix?

Lo ha rivelato il rilascio del trailer Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro sta arrivando su Netflix su Giovedì 19 gennaio 2023.

Poiché il trailer attuale ha limiti di età, dovrai seguire il link per guardare il trailer direttamente su YouTube.

Cos’è Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro?

Netflix ha fornito una sinossi per Junji Ito Maniac: I racconti giapponesi del macabro:

Il genio Junji Ito è da tempo in prima linea nel mondo dei manga horror giapponesi. Con una selezione di 20 macabri capolavori pieni della sua visione del mondo originale e personaggi affascinanti disegnati nel suo stile straordinario, inclusi titoli popolari come “Hanging Balloon” e i personaggi preferiti dai fan Tomie e Soichi, questa serie animata immergerà completamente gli spettatori nel fascino maniacale di Junji Ito.

Durante l’evento Geeked Week di Netflix, Junji Ito ha fornito agli abbonati un’introduzione al mondo del suo manga horror.

Chi è Junji Ito?

Nato il 31 luglio 1963 a Nakatsugawa, Gifu, in Giappone, Junji Ito sarebbe cresciuto fino a diventare uno degli autori di manga horror più apprezzati al mondo.

Gran parte del lavoro di Ito è stato ispirato dalla sua infanzia, influenzato dalla sua prima esposizione ai film dell’orrore occulto degli anni ’70, alle storie di fantasmi di Kaiden raccontate dai narratori di Rakugo, ai manga e alle esperienze traumatiche della sua infanzia.

Tomie, probabilmente una delle storie più famose scritte da Ito, è stato ispirato dalla morte di un compagno di classe. L’idea che una persona che conosceva fosse improvvisamente scomparsa dal mondo era aliena e strana, e continuava ad aspettarsi che il suo compagno di classe si facesse vivo. Alcuni dei suoi altri lavori come Gyo sono stati ispirati dalle storie dei suoi genitori delle loro esperienze nella seconda guerra mondiale e dalle scene di attacco di Lo squalo di Steven Spielberg. Dream è stato ispirato da una conversazione che ha avuto con sua sorella sui sogni e Slug Girl è stata ispirata dal semplice atto di Ito che muoveva la lingua davanti a uno specchio e pensava che somigliasse a una lumaca.

Prima di diventare un mangaka a tempo pieno, Ito si era diplomato in una scuola professionale con una laurea in odontoiatria. Tre anni dopo, era uno scrittore a tempo pieno. Durante i suoi anni di studio, Ito ha trovato un fascino per l’anatomia nei libri per studenti di medicina, che hanno ulteriormente ispirato il suo famoso stile di scrittura di body horror e manga horror cosmici.

Per cosa verranno adattate le storie Junji Ito: Racconti giapponesi del macabro?

In totale è stato confermato che ci saranno un totale di 20 storie che verranno adattate in episodi di Racconti giapponesi del macabro. Alcune di queste storie che possiamo aspettarci di essere incluse sono;

Tomè

Uzamaki

Giò

Paradosso nero

Aula di dissoluzione

Remina

Sensore

Venere nel punto cieco

La voce del demone

Strati di paura

Il ritorno dei palloncini appesi

Soichi posseduto

Sei entusiasta di guardare Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!