Julie e Charlie finiscono insieme? (spoiler)

Amore in Villa è finalmente sbarcato su Netflix e potrebbe essere la migliore commedia romantica dell’estate! Protagonisti Kat Graham e Tom Hopper nei panni di due persone che si ritrovano a condividere una romantica villa a Verona, in Italia, dopo un doppio incidente di prenotazione. Come la maggior parte delle commedie romantiche, la coppia non inizia con il piede giusto, ma man mano che si conoscono, si sviluppa una relazione romantica.

Amore in Villa è stato scritto e diretto da Mark Steven Johnson. Ha anche prodotto il film Netflix insieme a Margret Huddleston e Stephanie Slack per Off Camera Entertainment. Johnson è noto soprattutto per aver diretto il thriller d’azione Cavaliere fantasma e la commedia romantica di Netflix Amore, garantito.

Oltre a Graham e Hopper, il cast comprende Laura Hopper, Raymond Ablack, Emilio Solfrizzi, Lorenzo Lazzarini, Stefano Skalkotos, Sean Amsing e altri.

Se sei arrivato a questo articolo, molto probabilmente ti starai chiedendo come si conclude il film. O forse hai bisogno di una spiegazione o di un chiarimento su cosa è successo alla fine del film. Qualunque sia la ragione, ti abbiamo coperto scomponendo il finale.

Spoiler da Amore in Villa avanti!

L’amore nel finale della Villa

Proprio quando Charlie sta per avvicinarsi per baciare Julie dopo aver condiviso un ballo, Charlie si ferma e dice a Julie che non può baciarla. Gli spettatori scoprono perché Charlie non ha potuto baciare Julie quando tornano alla villa. Mentre aprono la porta della villa, una donna di nome Cassie urla “sorpresa” e poi bacia Charlie. Scopriamo che Cassie è l’ex fidanzata di Charlie. Erano in pausa da circa due settimane, ma questo non era insolito per la coppia. Erano costantemente accesi e spenti di nuovo. Julie, abbattuta dalla notizia, lascia la villa. Charlie insegue Julie, ma Julie interrompe le cose tra loro per sempre.

La mattina dopo, Julie si sveglia sentendo bussare alla porta. Apre la porta e il suo ex fidanzato Brandon si trova sulla soglia della villa. Fanno una passeggiata per la città mentre Brandon si scusa per le sue azioni e per aver rotto con Julie. Si fanno pace, anche se Julie sembra riluttante a riaccendere una relazione. Intanto Charlie è al Vinitaly, la più grande fiera del vino d’Europa.

Più tardi quella notte, Brandon porta Julie in un ristorante elegante ma non riesce a trovare un tavolo poiché non ha una prenotazione. Ma poi Cassie vede Julie e Brandon e li invita al tavolo di lei e di Charlie. Mentre Julie e Charlie si fissano goffamente dall’altra parte del tavolo, Brandon e Cassie sembrano andare d’accordo. La cena imbarazzante alla fine finisce dopo che Julie finisce per ubriacarsi.

Mentre Brandon accompagna Julie a casa, decide di fare la domanda. Tornato al ristorante, Charlie finisce le cose con Cassie e poi corre dietro a Julie. Mentre Brandon fa scivolare l’anello di fidanzamento sull’anulare di Julie, Charlie osserva da lontano. Sospira e poi si allontana. Tuttavia, se Charlie fosse rimasto solo un minuto in più, avrebbe visto Julie restituire l’anello di Brandon e rifiutare la sua proposta.

Il giorno successivo, Brandon incontra Cassie e discutono di come i loro partner hanno rotto con entrambi. Mentre parlano, si rendono conto di avere una connessione e decidono di bere qualcosa.

Brandon e Cassie si incontrano in Love in the Villa?

Brandon e Cassie non stanno insieme, ma c’è la possibilità che possano farlo in futuro. Tuttavia, c’è anche la possibilità che non si riuniscano in base alle ultime parole che condividono nella loro conversazione. Quando la cameriera si avvicina per chiedere loro cosa vorrebbero bere, Brandon ordina loro del prosecco, che è un drink che a Cassie non piace. È mostrato sul viso di Cassie che non le piace quel tipo di vino bianco, ma una volta che guarda Brandon e lo vede sorridere da un orecchio all’altro, fissa la sua espressione facciale e ricambia il sorriso. Quindi, forse una volta che Cassie spiegherà a Brandon la sua antipatia per il prosecco, si riuniranno.

Nel frattempo, Charlie si trova davanti a una fontana in una piazza, pensando a tutto quello che è successo con Julie. Quindi, Silvio si avvicina a Charlie e gli dà consigli d’amore prima di partire. Le parole d’addio di Silvio a Charlie sono “L’amore trova una via”, che si traduce in “L’amore trova una strada”. Questo dà a Charlie l’incoraggiamento a inseguire Julie un’ultima volta.

Julie e Charlie finiscono insieme in Love in the Villa?

SÌ! Mentre Julie sta per entrare nella sua uber per lasciare la villa romantica, si rende conto di aver lasciato la giacca. Julie torna nella villa, le prende la giacca e sta per andarsene quando sente Charlie che recita Romeo e Giulietta fuori. Esce sul balcone ad ascoltarlo. Dopo che Charlie ha finito, Julie si allontana dal balcone. Charlie, pensando che Julie non vuole avere niente a che fare con lui, inizia ad andarsene. Ma poi Julie apre la porta della villa ed esce.

Charlie dice a Julie che ha rotto con Cassie ed è innamorato di qualcun altro. Continua dicendo che crede nel destino e che sceglie lei. Ma non è sicuro se potrebbero stare insieme dato che lei è “fidanzata”. Julie mostra a Charlie il suo anulare senza anello, e poi finalmente si baciano e si riuniscono ufficialmente.

Mi è piaciuto molto guardare Amore in Villa. Kat Graham e Tom Hopper sono già grandi attori, ma la loro frizzante chimica ha reso la loro recitazione molto più credibile.

A cosa hai pensato Amore in Villasta finendo? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto.