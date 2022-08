Julia Garner una volta ha definito “baciare un ragazzo” sullo schermo “una specie di scherzo”

Anche prima che Julia Garner ci rubasse il cuore come spietata Ruth Langmore nel colpo Ozark serie, ha già avuto una grande carriera. Per il momento era giusta 19, Garner aveva lavorato con artisti del calibro di Emma Watson e David Chase. Julia ha sicuramente fatto molta strada dal suo debutto in giovane età 16. Oggi il due vincitori dei Primetime Emmy Awards l’attrice si è creata una nicchia nel settore. E il suo ritratto di Ruth passerà alla storia come il personaggio più iconico dell’attrice.

Ma ora che non vedremo più Julia nei panni di Ruth, perché non dare un’occhiata a quando la grande attrice stava appena iniziando nel settore?

Julia Garner condivide i suoi pensieri sui baci sullo schermo in una vecchia intervista

Pochissimi attori hanno avuto la carriera che Julia aveva all’età di 19 anni. Era già apparsa in film come I vantaggi di essere una violacciocca e non svanire. Ma il suo ruolo più importante è arrivato negli anni 2013 Bambini elettrici. Nel film, interpreta Julia Rachele, una giovane ragazza il cui fratello viene falsamente accusato di averla messa incinta.

Il film ha segnato la prima volta che il mondo ha assistito al potere di Julia. La sua interpretazione nel film non è seconda a nessuno. E può anche essere considerato quello momento clou del film. In una vecchia intervista, mentre parlava del film e del numero di scene di baci in esso contenute, Julia ha condiviso le sue opinioni sui baci sullo schermo.

Julia ha detto che baciarsi sul set lo è sicuramente “strano” poiché ci sono molte telecamere puntate direttamente su di te provenienti da più angolazioni. Tuttavia, dopo esserti abituato, è come un “una specie di scherzo”. Dal momento dell’intervista, Julia è cresciuta molto come attrice e ha interpretato ruoli più impegnativi.

Julia è ancora giovane e ha davanti una grande e illustre carriera. E noi fan non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per noi l’attrice. Ragazzi, siete fan di Julia o no? Fateci sapere nei commenti.

