Julia Garner sceglie la sua “linea sporca” preferita di Ruth Langmore

Ci sono letteralmente cento cose che ognuno di noi ricorda degli spettacoli che amiamo. Che si tratti delle trame, dei dialoghi, delle scene e, naturalmente, dei personaggi più memorabili. Tuttavia, quello di Netflix Ozark è tutt’altro che la tua prossima serie drammatica. Lo spettacolo è noto per il suo linguaggio spiritoso ma forte, specialmente nei dialoghi di Ruth Langmore. Quindi, quando Julia Garner ha dovuto scegliere la sua “linea sporca” preferita dallo spettacolo, non è stato così sorprendente.

OzarkLa ragazza poster e la persona che ha dato vita a Ruth Langmore, Julia Garner ha rivelato molti dettagli sorprendenti sul suo viaggio Ozark. Tra tutte le cose di cui l’ensemble ha parlato nell’intervista a Netflix, spicca chiaramente la rivelazione di Julia del suo dialogo preferito di Ruth Langmore dello show. E potresti correre per la testa per sceglierne uno in questo momento. Scopriamo cos’era.

Qual è la linea sporca che piace di più a Julia Garner?

Seguente OzarkL’immenso successo e l’incredibile corsa in vetta, il cast si è riunito per discutere del viaggio della serie. Il thriller poliziesco è uscito La top 10 di Netflix per 14 settimane adesso. Mentre l’incredibile protagonista femminile dello show, Laura Linney, era assente, il pannello includeva tutti gli altri grandi nomi della troupe. Jason Bateman, Chris Mundy e Julia Garner erano alcuni di loro. E in un’occasione del genere, non ci saremmo mai aspettati la domanda maledetta preferita di Julia dal pop-up Netflix Original.

Il moderatore Jimmy Kimmel ha posto a Julia una domanda a scelta multipla, in cui doveva scegliere la sua imprecazione preferita. Le diede quattro opzioni per lo stesso, che erano tutte davvero sporche ma creative. Il primo è stato “Non ti fotterei se il tuo cazzo fosse fatto d’oro“. La seconda opzione era “Non so un cazzo di ca**o“, che è il nostro preferito.

La terza riga sporca era “che ne dici di far scoppiare quelle magliette e spremere il silicone“. E il terzo e più sorprendente, “hai mai pensato di essere pieno di merda, e li hai messi lì perché sei imbarazzato del tuo corpo da leccare** di ca**o nello stato del Missouri“.

È interessante notare che Julia Garner ha scelto tutti loro, che però non era un’opzione. Questa è una ragione sufficiente per credere che la vincitrice dell’Emmy sia stata davvero la migliore Ruth Langmore che avremmo mai potuto ottenere. Il Inventare Anna star è davvero una delle celebrità più in voga in questo momento, con i suoi progetti imminenti come il film biografico di Madonna e Appartamento 7Aed è divertente come tutto possa essere ricondotto alle imprecazioni su cui ha usato Ozark.

Qual è la tua scena preferita di Julia Garner/Ruth Langmore della serie Netflix? Condividi nei commenti qui sotto.

Il post Julia Garner sceglie la sua “linea sporca” preferita di Ruth Langmore è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.