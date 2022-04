Julia Garner rivela il suo desiderio “egoistico” su Ozark mentre lo spettacolo finisce finalmente con la stagione 4, parte 2

Mentre i fan fanno fatica a dire addio Ozark dopo 4 lunghe stagioni. Come seconda parte della scorsa stagione, la serie finale di episodi della serie è stata finalmente rilasciata, l’attrice Julia Garner ha parlato di come avrebbe potuto girarlo per il resto della sua vita. Ecco tutto ciò che aveva da dire sul finale della serie e sulla conclusione della serie.

Julia Garner sul finale di Ozark

Ruth è stata un personaggio essenziale fin dall’inizio di Ozark. Mentre l’attrice appare sugli schermi dal 2011, dall’età di 17 anni, il suo ruolo da protagonista è stato quello di Ruth nell’originale Netflix. Non solo ha ottenuto Garner enorme popolaritàma l’ha anche aiutata a guadagnare successo di critica. L’attrice ha vinto due Emmy Awards per la sua interpretazione di questa giovane donna bloccata in un mondo di criminalità.

Sebbene le riprese dello show si siano concluse quattro mesi fa, l’uscita della serie finale di episodi è ciò che sembra “arrivederci” agli attori. In un’intervista, Julia Garner ha detto che non le dispiacerebbe se Ozark continuasse. La collega attrice Laura Linney (Wendy Byrde) ha parlato di come “l’esperienza è andata sempre meglio”, che è qualcosa “ciò non accade molto spesso” Questo è quando Garner è intervenuto, dicendo “egoisticamente, potrei sparare a Ozark per il resto della mia vita.”

Lo spettacolo, che ha visto la sua prima uscita a luglio 2017, è in lavorazione dall’ultima parte del 2016. Nel corso degli anni, l’attrice si è legata naturalmente mentre si avvicinavano al loro lavoro e ai loro ruoli. Anche Linney ha commentato lo stesso, parlando di come il cast “ha continuato a crescere e ha continuato a parlarsi e ha continuato a divertirsi lavorando insieme”, aggiungendo come lei pensa che siano tutti “migliorato nei (loro) lavori”. A questo, Garner ha detto come nel corso degli anni, il cast di “progetto speciale“, davvero, sembra “famiglia” a lei.

I fan stanno attualmente vedendo il finale di Ozark, in cui il personaggio interpretato da Julia Garner avrà un ruolo molto significativo con lo svolgimento degli eventi del finale. Riproduci in streaming su Netflix ora!

