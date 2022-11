Julia Foxx è sincera sui vantaggi di uscire con Kanye West e le dimensioni della sua penna, che sono entrambi piuttosto sorprendenti

Julia Fox ha appena rivelato le dimensioni della virilità di Ye? La modella italo-americana che ha fatto notizia per aver frequentato per un breve periodo Kanye West, non ha finito di parlare della sua relazione con il cantante. Secondo Fox, si sono incontrati per la prima volta durante una festa di Capodanno a Miami e hanno sentito una scintilla istantanea.

Nonostante la rottura, hanno mantenuto il rispetto reciproco. Mentre Ye è impegnato con la sua parte di controversie e procedimenti di divorzio con Kim Kardashian, Fox continua a tuffarsi nella sua breve relazione con l’artista. In una recente intervista, è arrivata a rivelare le dimensioni della sua virilità.

Quello che Julia Fox aveva da dire su Kanye West e le dimensioni della sua virilità

Kanye West rimane nelle notizie, sia per le sue opinioni controverse, la musica straordinaria o la sua virilità. La sua ex amante Julia Fox è apparsa nel talk show Ziwe, in cui lei ha rivelato le dimensioni del pene del cantante. L’ospite ha aperto le braccia per indovinare la lunghezza, mentre Fox ha continuato a restringere il campo fino a una differenza di lunghezza del piede. Ziwe Fumudoh strillò mentre reagiva conoscendo le dimensioni ed esclamò, “Dio mio!”

La dimensione è censurata con la riga “l’odio arriva in tutte le dimensioni.” Anche se ha parlato anche di altri uomini e del cazzo più piccolo che abbia mai visto. Ma a parte le dimensioni di Ye, c’era un altro vantaggio nell’uscire con lui. Come per il Gemme non tagliate attrice, l’altro vantaggio di uscire con lui era che aveva molti vestiti.

LEGGI ANCHE: Julia Fox afferma di aver distratto Kanye West dalla sua ex moglie Kim Kardashian mentre si frequentavano

Mentre le piaceva il breve periodo di appuntamenti, l’attrice ha affermato di aver avuto una relazione con lui per distogliere la sua attenzione dalla sua ex moglie Kim Kardashian, anche se non ha avuto successo. D’altra parte, si aspettava di ottenere buoni ruoli dall’essere uscita con una tale celebrità, ma ciò non è accaduto. La 32enne ora rimane attiva sui social media, in particolare su Tik Tok, dove mette in mostra i suoi talenti.

Mentre Kanye West non ha ancora commentato la sua intervista, possiamo aspettarci più post da lui ora che Elon Musk lo ha accolto su Twitter.

Cosa ne pensi dell’osservazione di Julia Fox sulla virilità di Kanye West? Lasciate le vostre considerazioni nei commenti.

