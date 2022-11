*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Dead To Me stagione 3*

Da quando la serie è stata presentata per la prima volta nel 2019, Dead To Me è stato pieno di colpi di scena drammatici mentre Jen Harding e Judy Hale hanno affrontato la morte dei loro partner e sono diventati buoni amici nel tentativo di rimanere al di sopra della legge.

La stagione 2 si è conclusa con un agonizzante cliffhanger quando la coppia è stata coinvolta in un incidente mordi e fuggi causato da un Ben ubriaco che si è schiantato contro la loro auto, lasciando il destino di Jen in sospeso.

La terza stagione appena rilasciata rivela che le ferite di Jen per fortuna non sono così gravi, ma le cose prendono una svolta straziante quando viene rivelato che Judy ha il cancro.

Comprensibilmente, la diagnosi preoccupante ha lasciato i fan preoccupati per Judy, ma morirà entro la fine della stagione 3 di Dead To Me?

Dead to Me: Stagione 3 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11583 Dead to Me: Stagione 3 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/qdV6mkm2bAg/hqdefault.jpg 1186796 1186796 centro 13872

Judy ha rivelato di avere il cancro

Dopo il loro terrificante incidente d’auto nel finale della seconda stagione, sia Jen che Judy vengono portate in ospedale per dei controlli, ed entrambe ricevono una TAC.

Alla fine del primo episodio, il dottore torna con i risultati e dice a Jen che ha il cancro, ma la rivelazione è in realtà un errore.

Nell’episodio 2, viene confermato che è Judy che, in effetti, ha il cancro. L’errore è avvenuto a causa di Jen seduta nel letto di Judy – dopo aver versato dell’acqua da sola – il che significava che il dottore le aveva accidentalmente comunicato i risultati di Judy.

Tragicamente, Judy ha un cancro alle ovaie allo stadio 4 e per tutta la nuova stagione la vediamo ricevere cure e sottoporsi a chemioterapia nella speranza di combattere la malattia.

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

Judy muore nella stagione 3 di Dead To Me?

Sì, Judy muore nell’episodio finale della stagione 3 di Dead To Me, anche se la sua morte avviene fuori dallo schermo.

Nonostante sia in cura, viene rivelato che gli sforzi per combattere il cancro sono falliti e a Judy rimangono solo poche settimane.

Nell’episodio finale della stagione, dopo essere sfuggiti con successo alle indagini della polizia e dell’FBI sulla morte di Steve, Jen e Judy si imbarcano insieme in una tanto agognata vacanza.

La coppia ha in programma di trascorrere le ultime settimane della vita di Judy nella casa al mare di lei e Steve in Messico, godendosi il sole, il mare e le spiagge sabbiose.

Tuttavia, Jen si sveglia l’ultimo giorno del viaggio e scopre che Judy non si vede da nessuna parte.

Diventa chiaro che Judy è andata in mare su una barca per trascorrere i suoi ultimi momenti sull’oceano dove si sente più libera e per evitare a Jen di vederla soffrire mentre si avvicina alla fine.

Morto per me © Netflix

Jen cerca di venire a patti con la morte di Judy

Dopo che Jen si è resa conto che Judy se n’è andata, torna a casa in lacrime con la Mustang del 1966 di Judy, l’auto coinvolta nel mordi e fuggi che ha ucciso il marito di Jen, Ted, nella prima stagione.

Jen ha un’ultima conversazione immaginaria con Judy, che è seduta sul sedile del passeggero, prima che venga rivelato che Jen sta effettivamente condividendo l’auto con Sammy il gatto che viveva nella casa sulla spiaggia.

Nonostante inizialmente volesse rimanere in Messico con Judy fino alla fine, Jen segue il consiglio della sua migliore amica e tenta di andare avanti, andando al saggio di danza di suo figlio Henry e dicendo anche a Ben che è il padre del suo bambino non ancora nato.

La stagione 3 si conclude con un’ultima nota drammatica, tuttavia, mentre Jen si prepara a dire a Ben che era anche responsabile della morte di suo fratello gemello, Steve.

Purtroppo, non vedremo mai le ramificazioni di quella conversazione mentre Dead To Me sta finendo con la stagione 3.

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

La stagione 3 di Dead To Me è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata giovedì 17 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Sosuke Aizen torna in Bleach TYBW, ecco un breve riepilogo del cattivo