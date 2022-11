Judy Hale muore nella terza stagione di Dead to Me? (spoiler)

Spoiler avanti per Morto per me stagione 3

Morto per me la stagione 3 è composta da dieci episodi cupi che culminano con Judy che alla fine soccombe al cancro cervicale dopo che lei e Jen sono andate in Messico per un’ultima vacanza.

Tuttavia, a causa della natura alquanto ambigua del finale dello show, alcuni fan hanno mostrato confusione riguardo al fatto che Judy muoia o meno nel finale. Personalmente, penso che questo sia un caso aperto e chiuso, ma ecco perché le persone sono un po’ confuse.

Il “corpo” di Judy non viene mai mostrato sullo schermo, e la maggior parte delle persone sa che la regola della televisione è che se non c’è un corpo, non si può dire con certezza che un personaggio sia morto. Ma penso che nel caso del Morto per me finale, è chiaro cosa è successo, e a mostrare Il cadavere di Judy sarebbe stato esagerato e troppo deprimente.

La notte prima che Judy muoia, rivela quanto dolore ha provato a Jen, chiarendo che il suo cancro cervicale sta progredendo rapidamente. Quando Jen vede che Judy non c’è più al mattino, sa già cosa è successo. Judy ha portato il catamarano nell’oceano e probabilmente è morta in mare o almeno era vicina alla morte là fuori.

Judy muore davvero alla fine della terza stagione di Dead to Me?

Judy ha detto a Jen che stare in acqua era il luogo in cui si sentiva più libera, quindi penso che possiamo tranquillamente presumere che sia andata lì perché non voleva che Jen la vedesse davvero morire. Che Judy sia morta in quell’istante o forse entro pochi giorni, è chiaro che era pronta per partire, quindi Jen non ha dovuto guardarla mentre esalava l’ultimo respiro.

Anche se non tutto è esplicitamente descritto sullo schermo o mostrato in dettaglio, c’è abbastanza per trarre conclusioni sulla morte di Judy e le conseguenze. Sono sicuro che Jen si è occupata di cose come recuperare la barca, il suo corpo e organizzare un funerale. Ma gli sceneggiatori non sentivano il bisogno di vederlo per salutare Judy in modo appropriato, e sono d’accordo.

Ho adorato l’ultimo momento in cui Jen torna a casa e “vede” Judy in macchina accanto a lei da quando Judy le ha detto che sarebbe sempre stata lì per lei, anche nello spirito. Quindi sì, penso sia chiaro che anche se Judy non è morta in quell’istante sulla barca, lei fatto è morta e non è rimasta in Messico solo per fingere la sua morte ed evitare il carcere.

Tutte e tre le stagioni di Morto per me ora sono in streaming su Netflix.