Judi Dench definisce la serie Netflix The Crown “grezzo sensazionalismo”

Dame Judi Dench si unisce al recente coro di oppositori che si offendono per la serie vincitrice dell’Emmy Award La corona‘ rappresentazione della famiglia reale. In una lettera aperta al The Times del Regno Unito, Dench ha definito la serie “grezzo sensazionalismo” a causa della sua rappresentazione di momenti e scene specifici che sostiene siano puramente immaginari, riporta Deadline.

Dench ha chiesto a Netflix, per lo meno, di iniziare a inserire un disclaimer davanti a ogni episodio per notare che la serie è un “dramma romanzato”.

Non è la prima volta che qualcuno chiede a Netflix di mettere un disclaimer su questo particolare spettacolo, che è sempre stato fortemente contestato dalla famiglia reale, ma più che mai poiché si avvicina alla linea temporale moderna. In questo momento è anche un momento particolarmente delicato a causa della recente scomparsa della regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre dopo aver regnato per oltre 70 anni.

Sulla base della lettera di Dench e delle recenti critiche del primo ministro britannico John Major, sembra che una scena, in particolare, quella di piume arruffate con il principe Carlo (che di recente divenne re Carlo III) convocò specificamente il maggiore nel suo alloggio nel 1991 per lamentarsi di quanto tempo ha dovuto aspettare per prendere il trono.

Il maggiore è fermamente convinto che nessuna conversazione tra lui e Carlo riguardo all’abdicazione della regina al trono abbia mai avuto luogo.

Netflix ha risposto al fuoco della critica, come ha affermato una portavoce:

“Serie cinque [of The Crown] è una drammatizzazione di fantasia, immaginando cosa sarebbe potuto accadere a porte chiuse durante un decennio significativo per la famiglia reale, un decennio che è già stato esaminato e ben documentato da giornalisti, biografi e storici.

Detto questo, Netflix ha anche ritardato l’uscita del suo prossimo documentario con il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Megan, sulla scia di questi attacchi a La corona quindi sembra che lo streamer potrebbe essere più nervoso di quanto la dichiarazione di cui sopra lascia intendere.

Judi Dench scrive una lettera aperta contro la quinta stagione di The Crown

Dench ha scritto di non apprezzare il modo in cui la serie Netflix sembra offuscare i confini tra l’accuratezza storica e il dramma sensazionalistico per amore del dramma.

Riguardo alla suddetta scena tra Carlo e Maggiore, ha scritto:

Dati alcuni dei suggerimenti dolorosi apparentemente contenuti nella nuova serie – che il re Carlo complottò affinché sua madre abdicasse, per esempio, o una volta suggerì che la genitorialità di sua madre fosse così carente che avrebbe potuto meritare una pena detentiva – questo è sia crudelmente ingiusto da le persone e dannose per l’istituzione che rappresentano.

Puoi leggere l’intera lettera di Dench in fondo all’articolo di Deadline.

La corona ritorna per la sua quinta stagione questo novembre, e Entertainment Weekly definisce la nuova stagione la “stagione più controversa di sempre”, il che sembra sicuramente una descrizione appropriata perché la nuova stagione rappresenterà il divorzio molto pubblico della principessa Diana e del principe Carlo.

La corona la quinta stagione debutterà il 19 novembre.