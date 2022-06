Josh Dallas anticipa il salto temporale di due anni nella stagione 4 di Manifest (intervista)

Ciao, Manifestatori! Come noi, so che non vedevi l’ora di ricevere notizie in merito Manifesto stagione 4. E grazie allo stesso signor Josh Dallas, abbiamo uno scoop per te!

Netflix Life ha avuto l’opportunità di parlare con l’attore di Ben Stone di cosa aspettarsi dal suo personaggio nella prossima quarta stagione, com’è stato dirigere un episodio, e ha ricevuto un messaggio di ringraziamento personale per i fan adoranti!

Josh Dallas parla di Manifest stagione 4

Salto temporale di due anni all’inizio della stagione

Sebbene Dallas non abbia potuto rivelare molti dettagli sulla quarta stagione del popolare show, ha fornito alcune anticipazioni su ciò che possiamo aspettarci in generale e per il suo personaggio. Alla domanda su come Ben stia gestendo l’essere un genitore single, Dallas ha condiviso “non molto bene”.

“Iniziamo la prossima stagione a due anni da dove avevamo interrotto la stagione 3. Quindi siamo andati avanti nel tempo”, ha detto Dallas. “E Ben è un personaggio interessante e complicato. È molto singolare nel modo in cui pensa. E tutto ciò che fa è assolutamente per la sua famiglia, per l’amore della sua famiglia e per proteggere la sua famiglia. Ma a causa di quel modo singolare di pensare che ha, a volte può iniziare ad alienarsi le persone a lui più vicine. E la maggior parte delle volte, è la sua strada o l’autostrada. E la maggior parte delle volte ha ragione. Ma a volte si sbaglia. È difficile per lui non muoversi per il mondo con una specie di paraocchi intorno agli occhi.

Il modo di pensare “singolare” di Ben

L’attore ha detto che non è ancora arrivato alla fine della storia, ma ha scherzato sul fatto che a volte pensa che Ben stesso potrebbe essere la rovina del gruppo a causa del suo modo di pensare “singolare”.

“Ci entra sempre con buone intenzioni, ma anche disposto a infrangere le regole a volte per ottenere ciò di cui ha bisogno o vuole scoprire”, ha detto Dallas. “E penso che forse c’è un certo senso di colpa che si porta dietro per qualche motivo per quello che è successo a loro e per il tempo che ha perso. E penso che voglia aggiustarlo, e vuole creare qualcosa di nuovo nel presente con la sua famiglia, con i suoi cari, ma diventa molto, molto singolare”.

La prima parte della stagione non sarà facile, secondo Dallas. Potrebbe significare i primi 10 episodi? Sappiamo già che la quarta e ultima stagione sarà un totale di 20 episodi, che saranno divisi. L’attore di Ben Stone ha confermato di aver terminato le riprese della prima metà, di essere in una “piccola pausa” e poi tornerà al lavoro.

“Siamo così grati di essere in grado di tornare insieme e finire la storia. Ma è anche un po’ agrodolce perché è ciò che ho amato così tanto negli ultimi quattro anni. E sapere che sta finalmente volgendo al termine è gratificante e triste allo stesso tempo”, ha detto Dallas.

Da un atterraggio permanente a prendere il volo ancora una volta

Quei sentimenti contrastanti sono decisamente giustificati. Le emozioni del cast, della troupe e dei fan hanno attraversato ogni sorta di turbolenza quando la rete madre dello show, la NBC, ha deciso di cancellare il dramma soprannaturale dopo la sua terza stagione.

“E ‘stata una cosa così triste per tutti noi perché quando sei in uno show televisivo e una serie TV come questa che va avanti per un po’, ci si entra a fondo. Ti addentri in questi personaggi. Ti affezioni ad esso proprio come fa il pubblico e vuoi sapere. Vuoi essere in grado di rendere giustizia alla storia e giustizia a questi personaggi”, ha detto Dallas. “E l’idea che potremmo non essere in grado di farlo, o l’idea che non saremmo mai stati in grado di farlo di nuovo perché siamo stati cancellati è stata straziante. Ma questo è il modo in cui va in questo business. A volte le cose vanno per molto tempo, a volte non vanno affatto. E così ci fai semplicemente un giro. Ma ci è dispiaciuto sentire quella notizia”.

Netflix inizialmente ha rinunciato a salvare lo spettacolo dopo la cancellazione della NBC. Quando la rete ha cancellato la serie nel giugno 2021, le prime due stagioni dello show creato da Jeff Rake sono state aggiunte a Netflix un paio di giorni dopo. La serie ha immediatamente conquistato nuovi fan, quasi battendo il record di detenere il primo posto nella Top 10 di Netflix.

“È semplicemente decollato ed è stato estremamente eccitante e davvero validante”, ha detto Dallas. “E il fatto che Netflix ci abbia fatto un’offerta per tornare e finire la storia è stato incredibile”.

Campagna #SaveManifest

I Manifestatori non hanno mai perso la speranza. Hanno spinto con entusiasmo per la campagna #SaveManifest, con Dallas al posto di pilotaggio. E in “828 Day”, abbiamo ufficialmente ricevuto l’eccitante notizia che lo spettacolo è stato ripreso da Netflix.

“Dalla parte più profonda della mia anima, ringrazio i nostri fan, i nostri Manifester, per essere venuti in soccorso e supporto dello show. Lo facciamo per te e non potremmo farlo senza di te”, ha detto Dallas. “Quindi siamo eternamente grati e non vediamo l’ora che tu veda cosa abbiamo in serbo per te per questi ultimi 20 episodi. Ti lascerà a bocca aperta”.

Dallas ha continuato: “E vedrai alcune cose interessanti dai personaggi che conosci e ami. E alcuni li vedrai in modi che non li hai mai visti prima. E, naturalmente, scopriremo sempre di più cosa è successo a loro e dove si trovavano, e man mano che ci avviciniamo sempre più al finale, alla fine. Sarà un giro”.

Non potremmo pensare a un modo migliore per condividere una prima occhiata alla nostra conversazione con il nostro migliore amico @JoshDallas che con questo momento di gratitudine per i Manifester! “Dalla parte più profonda della mia anima, ringrazio i nostri fan, i nostri Manifester, per essere venuti in soccorso dello show”. 💙 pic.twitter.com/A7yLnh4kAu — Netflix Life (@NetflixLifee) 24 maggio 2022

Il debutto alla regia di Dallas

E uno di quegli episodi in cui vedremo i personaggi come mai prima d’ora è l’episodio 7. La settima puntata li vedrà anche in una nuova situazione che “fa una specie di nuova luce su alcuni dei nostri personaggi”. Cosa significa esattamente, dovremo aspettare per scoprirlo! La grande notizia è che una volta terminata la prima metà della stagione, non dovremo aspettare troppo a lungo per vedere il talento di Dallas dietro le quinte. Ottiene un posto sulla sedia del regista nell’episodio 7.

“Sono stato incredibilmente grato per l’opportunità”, ha detto Dallas. “Mi sento come se fossi in questo settore da mille anni e desideravo farlo da molto tempo. E non avrei potuto chiedere un episodio migliore da dirigere con il cast più grande che mi ha fatto sembrare un genio e mi ha fatto sembrare come se sapessi cosa stavo facendo. E non vedo l’ora che la gente lo veda. Ne sono davvero, davvero orgoglioso”.

Voglio dire, questo ragazzo affascinante è così talentuoso sullo schermo, non ho assolutamente dubbi che ci impressionerà anche con il suo lavoro dietro la macchina da presa!

Una cosa che aggiunge fascino al suo personaggio sono sicuramente gli occhiali di Ben, che sono diventati una vera ossessione per i fan! Dallas ha condiviso che è stata una scelta del personaggio che ha fatto all’inizio della serie, e ora sono diventati una parte di Ben “come un terzo braccio”.

“Penso che inizieranno a fare la loro comparsa più avanti nella stagione”, ha detto Dallas. “Non saranno mai lontani da Ben Stone.”

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti presentiamo il nostro secondo lungometraggio con l’intervista video completa nelle prossime settimane! Manifesto le stagioni 1-3 sono ora in streaming su Netflix.