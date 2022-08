Joseph Quinn rivela le canzoni e le band che lo hanno ispirato in Stranger Things

Senza dubbio uno dei nostri personaggi preferiti da Cose più strane la stagione 4 era Eddie Munson di Joseph Quinn. Molti si riferivano al disadattato di Hawkins, che suonava metal e indossava il grunge, con i social media (soprattutto TikTok) che si scatenavano sul personaggio e facevano di Joseph Quinn, 29 anni, quasi un nome familiare.

Quando ripensi alla parte di Eddie Munson nello spettacolo, molti ricorderanno Quello scena iconica di Upside Down dove si è esibito nel concerto “più metal di sempre” con una perfetta interpretazione di “Master of Puppets” dei Metallica. Questo potrebbe sorprendere alcuni, ma l’attore ha effettivamente eseguito la maggior parte della canzone, ammettendo in precedenza di aver suonato la chitarra sin da quando era un bambino. Ha detto che “è stato tristemente poco praticato negli ultimi anni”, ma quando è arrivato il momento di esibirsi lo ha tirato fuori dalla borsa.

Allora, qual è stata l’ispirazione per il personaggio? Ebbene, in una nuova intervista con Metal Hammer, una rivista mensile di musica heavy metal e rock pubblicata nel Regno Unito, l’attore 29enne ha rivelato alcuni degli artisti che ha ascoltato per prepararsi a mettersi nei panni di Eddie.

“Ho ascoltato ‘Master Of Reality’ dei Black Sabbath più e più volte”, ha osservato nell’intervista. Ma quali erano alcuni degli altri brani e gruppi che ha suonato durante la preparazione? Scopri di seguito!

Canzoni e gruppi che hanno ispirato il personaggio di Stranger Things di Joseph Quinn

Secondo l’articolo, l’attore ha utilizzato gruppi rock e metal come Slayer, Black Sabbath, Metallica e Led Zeppelin come ispirazione per il suo personaggio e ha persino offerto all’intervistatore i suoi eroi della chitarra personali, nominando le leggende Jimi Hendrix come una scelta “ovvia”. e Kurt Cobain.

“Sono sempre stato molto innamorato di lui [Jimi Hendrix]. I Nirvana sono stati la mia prima vera ossessione per la band: ero ossessionato da Kurt Cobain e avevo tutti i suoi poster sul muro. È una specie di cliché, ma è vero”.

L’ultima stagione di Cose più strane è ora disponibile su Netflix, con anche la stagione 5 già in lavorazione!