Joseph Quinn ottiene il primo ruolo post-Stranger Things in A Quiet Place: Day One

Chiamando tutti i fan di Joseph Quinn, ora è il tuo momento! Il Cose più strane l’attore reciterà al fianco di Lupita Nyong’o nel prossimo film della Paramount Pictures, Un posto tranquillo: primo giorno. Abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo sul suo casting e molto altro di seguito.

quando Cose più strane stagione 4 in anteprima, le persone si sono subito innamorate del ritratto di Joseph Quinn dell’amato personaggio di Eddie Munson. Purtroppo, Eddie incontra la sua morte nel finale della stagione 4, ma i fan continuano a sperare che in qualche modo apparirà nella prossima quinta e ultima stagione.

Anche se Joseph Quinn non riprenderà il suo ruolo in Cose più strane stagione 5, almeno sappiamo di non aver visto l’ultimo attore di talento. Crediamo veramente nel suo nuovo ruolo Un posto tranquillo: primo giorno è solo uno dei tanti ruoli che ricoprirà in futuro.

Joseph Quinn nel cast di A Quiet Place: Day One

Questo è il primo ruolo di Joseph dalla sua apparizione in Cose più strane stagione 4. Secondo Deadline, l’attore britannico è in trattative per assumere un ruolo da protagonista nel film. Pantera Nera: Wakanda per sempre l’attrice Lupita Nyong’o è stata la prima persona ad essere scelta per il film horror post-apocalittico all’inizio di novembre. Tuttavia, i personaggi che interpreteranno entrambi gli attori sono al momento sconosciuti.

In realtà, non si sa molto Un posto tranquillo: primo giorno del tutto. Quello che sappiamo è che non sarà un altro sequel del franchise originale. Invece, sarà uno spin-off di Un posto tranquillo con Michael Sarnoski firmato come regista e sceneggiatore. Sarnoski scriverà la sceneggiatura basata su un’idea originale di John Krasinski. Se non lo sapevi, Krasinski ha diretto e interpretato i primi due film.

Un posto tranquillo: primo giornoLa trama di è tenuta nascosta, ma dovrebbe uscire l’8 marzo 2024. Dovremmo sapere presto che altri attori verranno scelti e la trama alla fine verrà rilasciata.

Ci sarà anche Un posto tranquillo: parte III, con Krasinski pronto a dirigere di nuovo. Il sequel è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato nel 2025.

Cosa ne pensi del casting di Joseph Quinn? Un posto tranquillo: primo giorno? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.