Joseph Quinn ha contribuito con anelli e Reebok al look di Eddie Munson in “Stranger Things” 4

Cose più strane La 4 è stata la stagione più importante dello show. Tutto è stato trasudante di grandezza durante l’intera stagione, dal materiale promozionale all’uscita. Con la lunga durata dell’episodio e un budget enorme, tutto puntava in una direzione: la stagione 4 sarà più grande e migliore delle precedenti. E una parte importante nel far apparire diversa la nuova stagione sono state le nuove aggiunte al cast. Abbiamo avuto molti volti nuovi in ​​questa stagione, ma il più adorabile lo è stato Eddie Munson di Giuseppe Quinn.

Non solo Eddie era un personaggio molto ben scritto. Ma Giuseppe lo ritrasse con la massima eccellenza e dedizione. Mentre si parla del personaggio amante del rock, Joseph ha informato come l’aspetto ormai iconico di Eddie provenisse dal Attore 29enne.

Vediamo quali aggiunte ha fatto Quinn all’incompreso Eddie Munson.

Joseph Quinn ha contribuito molto al look di Eddie

Eddie è stato uno dei personaggi più incompresi quando è stata presentata per la prima volta la quarta stagione da record. Tuttavia, man mano che la storia andava avanti, divenne rapidamente il più amabile e supportato.

A parte il suo acconciatura straordinaria, che può dare a Steve una corsa per i suoi soldi, Eddie ha il guardaroba più cool di qualsiasi altro personaggio nello show. E naturalmente, a Joseph Quinn è stato chiesto se avesse suggerimenti per il reparto costumi.

Il Game of Thrones gli alunni hanno risposto che ha effettivamente lavorato a stretto contatto con il costumista nella creazione del miglior look per Eddie. In effetti, i numerosi anelli che Eddie può essere visto indossare tutto il tempo sono stati un’idea di Joseph, comprese le Reebok bianche.

“È stato molto collaborativo con [costume designer] Amy [Parris] e [department head hair] Sara [Hindsgaul]. Abbiamo avuto circa tre settimane per provare look diversi. Volevo avere molti anelli. Ho tenuto le Reebok,” l’attore ha condiviso.

Joseph ha poi detto che si sente molto fortunato per aver avuto l’opportunità di avere voce in capitolo nell’aspetto del suo personaggio. È stato davvero un ottimo suggerimento da parte dell’attore, poiché i vestiti e gli accessori di Eddies vanno di pari passo con la sua personalità.

Ragazzi, avete adorato i gioielli che indossa Eddie Cose più strane? Fateci sapere nei commenti.

