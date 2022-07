Joseph Quinn dice di NON essere stato maltrattato dal personale alla recente convention

Contrariamente alla credenza popolare, suona come Joseph Quinn non avere un’esperienza negativa alla sua recente (e prima) apparizione in un fumetto. La storia è iniziata quando l’attore ha partecipato alla convention dei fan del London Film and Comic Con, salutando centinaia di fan che erano tutti ansiosi di trascorrere del tempo con l’attore Eddie Munson e star emergente di Cose più strane stagione 4.

In seguito, un video ha iniziato a circolare online che mostrava Joseph sul palco mentre parlava con un fan che si era scusato con lui per come era stato “trattato” il giorno prima. Il fan è stato molto cordiale ed educato, ringraziando Quinn per aver dato vita a Eddie e per avergli fatto sapere che era amato.

Nel video si vedeva Quinn con le lacrime agli occhi mentre appariva emozionato per le parole gentili e gentili del fan. Ha anche portato le persone a credere che il fan avesse ragione nell’affermare di essere stato maltrattato da alcuni membri dello staff della convention.

Joseph Quinn mette le cose in chiaro per quanto riguarda la sua recente visita di truffa

La storia che circolava era che la convention aveva notevolmente overbooking la convention e quando Quinn ha cercato di trascorrere un discreto periodo di tempo con ogni persona, hanno iniziato a molestarlo e affrettarlo a sbrigarsi.

Tuttavia, nella recente intervista di Quinn con 1883 Magazine, ha messo le cose in chiaro.

“Ho fatto il mio primo Comic Con di recente. Sta andando in giro che sono stato maltrattato dal personale, il che non è assolutamente vero. […] Mi hanno fatto sentire molto al sicuro e curato. Semplicemente non eravamo preparati per il numero di persone che si sono presentate”.

Sembra che il resoconto del fan dell’incidente e la storia sui social media siano diventati sproporzionati, poiché queste cose tendono a fare. Sulla base della sua citazione, i biglietti potrebbero essere stati prenotati in eccesso e potrebbe esserci stato un po’ di stress/frustrazione, ma Quinn afferma che si sono presi cura di lui piuttosto che la storia che si è diffusa che i membri dello staff lo hanno rimproverato.

Ma una cosa che non può essere sopravvalutato è l’ascesa astronomica di Quinn alla fama. L’attore ha accumulato milioni di follower sul suo account Instagram e la pubblicazione della sua intervista su 1883 Magazine lo ha fatto in realtà ha causato il crash del sito per diverse ore.

Ci stiamo chiedendo se i Duffer Brothers si stiano prendendo a calci per la fine Cose più strane stagione 4 volume 2, considerando quanto siano diventati follemente popolari Quinn ed Eddie.

se ancora non riesci ad accedere online all’intervista di 1883 Magazine, ti consiglio di controllare i loro Twitter e Instagram ufficiali per foto e frammenti della chat di Quinn con loro, si spera che i server tornino presto in modo che i fan possano leggere l’articolo per intero.

L’attore farà anche la sua comparsa Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon stasera, scopri come guardare la puntata in diretta proprio qui.