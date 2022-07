Joseph Quinn di Stranger Things vive il sogno di Eddie mentre suona con i Metallica

La star di Stranger Things Joseph Quinn ha potuto vivere il sogno del suo personaggio Eddie Munson quando è stato invitato per una jamming session con i Metallica – e sembra che fosse assolutamente eccitante.

L’attore, 29 anni, è diventato uno dei preferiti dai fan quando si è unito al cast dello show Netflix per la stagione 4 come l’adorabile outsider costretto a fuggire quando è accusato di aver ucciso la compagna di classe Chrissy.

Anche se la città si rivolge a Eddie, salva la situazione mettendo in scena un’epica performance del successo dei Metallica Master of Puppets in the Upside Down prima di sacrificarsi eroicamente per salvare tutti.

E di nuovo nel mondo reale, Joseph ha dovuto fare qualcosa che avrebbe sbalordito la mente di Eddie: jam con le icone di metallo.

La jam session di Joseph

In un video pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Netflix, Joseph spiega di essere stato invitato nel backstage del festival musicale Lollapalooza a Chicago per incontrare la band.

Parla con James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo dello spettacolo e li ringrazia per aver permesso loro di usare la canzone, con loro che lo ringraziano in cambio di “rendere giustizia” ad esso.

Eddie sarebbe così felice!

Joseph ha detto al quattro pezzi che la canzone è stata l’unica cosa che ha ascoltato per due anni, dicendo loro: “Mi sento molto legato a voi ragazzi”.

Quando gli chiedono se vuole suonare, scherza dicendo che è “un po’ arrugginito” e potrebbe aver bisogno di una lezione, ma è chiaro dal momento in cui prende in mano una chitarra che sa esattamente cosa sta facendo.

La band dichiara che Joseph è “assunto” e che sono “ora un cinque pezzi” prima di presentargli una chitarra proprio come quella che ha usato nello spettacolo e di fargliela firmare per lui.

Che giornata!

La famosa scena

La scena in cui Eddie interpreta Master of Puppets è già passata alla storia ed è uno dei momenti più iconici del successo di Netflix.

Eddie suona la canzone in Upside Down nel tentativo di aiutare la banda a sconfiggere il cattivo Vecna ​​e salvare la loro città.

I fan lo hanno assolutamente adorato e le leggende del rock sono state altrettanto colpite.

Hanno condiviso la scena su Instagram dopo che è stata pubblicata su Netflix e hanno elogiato Joseph.

Hanno scritto: “Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di livello superiore, quindi eravamo entusiasti che non includessero solo “Master of Puppets” nello show, ma che avessero una scena così fondamentale costruita attorno esso. Eravamo tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando l’abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi… è così estremamente ben fatto, tanto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo alcuni secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer!! Quanto è pazzesco?

“È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri fantastici artisti presenti nello spettacolo”.

