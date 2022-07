Joseph Quinn desidera che Eddie e Chrissy siano diventati una coppia in Stranger Things (proprio come noi!)

Cose più strane la stagione 4 potrebbe riguardare la sconfitta di Vecna, ma gli accoppiamenti romantici sono altrettanto importanti. Mentre alcune coppie hanno affrontato problemi nelle loro relazioni in questa stagione, per altri è stata una navigazione tranquilla. Sono state introdotte anche nuove potenziali coppie, ma purtroppo non vedremo mai una di quelle coppie realizzarsi. Sì, stiamo parlando di Eddie e Chrissy. E a quanto pare, non siamo gli unici a voler vedere questa nave realizzarsi. Joseph Quinn, che interpreta Eddie, desidera che il suo personaggio abbia avuto una relazione con Chrissy (Grace Van Dien).

Spoiler da Cose più strane stagione 4 avanti!

Quando Eddie e Chrissy si incontrano nella quarta stagione, è palesemente ovvio che hanno un’intesa. Nel primo episodio della stagione, Chrissy ha strane visioni in cui sente una voce che chiama il suo nome. Questo la fa iniziare a cercare farmaci per sbarazzarsi degli incubi. Ovviamente, Eddie Munson è la prima persona a cui si rivolge per la droga.

Una volta che si incontrano, iniziano a parlare e a conoscersi meglio. Ricordano persino quando si sono incontrati per la prima volta alle scuole medie. La conversazione scorre ed Eddie e Chrissy si ritrovano a godersi la reciproca compagnia. Come spettatori, abbiamo potuto vedere le scintille volare tra l’improbabile coppia, ma le cose vanno rapidamente male quando arrivano a casa di Eddie. Alla fine, Chrissy viene uccisa da Vecna, il che rovina la possibilità che abbiano una relazione. E poi, a peggiorare le cose, Eddie incontra una tragica fine nel finale di stagione. Quindi non c’era modo di vederli insieme come una coppia Cose più strane.

Anche se le cose non sono finite bene per Eddie e Chrissy, i fan non possono ancora fare a meno di chiedersi se alla fine sarebbero diventati una coppia se non fossero morti. Fortunatamente, Joseph Quinn ha espresso la sua opinione sull’argomento in un’intervista a Netflix.

Joseph Quinn desidera che Eddie e Chrissy siano diventati una coppia in Stranger Things

Sembra che i fan non siano le uniche persone a cui sarebbe piaciuto vedere Eddie e Chrissy cavalcare verso il tramonto. Lo stesso attore di Eddie avrebbe voluto vederli stare insieme se le circostanze fossero state diverse. Non solo avevano a che fare con Vecna, ma Chrissy usciva anche con l’atleta di basket, Jason. Ricorda, Eddie e Jason si disprezzavano a vicenda.

Quinn dice a Netflix: “Eddie dovrebbe calpestare le scarpe di Jason piuttosto intensamente. Sarebbe bello se ci fosse un mondo in cui [they could] essere una coppia piuttosto rozza alla Hawkins High che penso possa scuotere un po’ le cose. Onestamente, dubito che a Eddie sarebbe importato se si fosse messo in mezzo alla relazione tra Chrissy e Jason. Sembra essere una persona che insegue ciò che vuole. Inoltre, penso che Eddie e Chrissy sarebbero stati la coppia di potere alla Hawkins High se le cose fossero andate diversamente.

I Duffer Brothers furono persino sorpresi dalla chimica tra Eddie e Chrissy nella scena nel bosco. Matt Duffer ha detto a TVLine: “La scena si è animata in un modo così bello. Tanto di questo erano Joe e Grace. È stata solo una di quelle scene fortunate in cui siamo stati in grado di avere due telecamere che giravano per catturarli contemporaneamente. Joe stava facendo un sacco di cose in modo spontaneo e stavamo ricevendo queste incredibili reazioni da Grace. È davvero impressionante quello che Grace è stata in grado di fare con pochissime scene, per convincere le persone a prendersi cura di lei come ha fatto lei.

Odiamo che Eddie e Chrissy non possano essere una coppia Cose più stranema siamo felici di averli visti condividere un momento insieme nella serie di fantascienza.