Joseph Quinn bacerebbe volentieri Vecna ​​per questa ovvia ragione

Chi vorrebbe baciare Vecna? Non a noi, ma a Joseph Quinn non dispiacerà farlo. In un divertente gioco di uccidere e sposare baci, ha dato una risposta sorprendente. Tuttavia, la sua giustificazione ha senso.

Joseph Quinn è entrato in Stranger Things al suo apice. La sua introduzione non avrebbe potuto essere migliore di quella ricevuta da uno spettatore. Il suo personaggio Eddie è il leader del gruppo nerd di D&D e anche un chitarrista di una band che viene rapidamente coinvolto nella banda quando Vecna ​​colpisce la sua roulotte. Scopriamo perché l’attore è disposto a baciare Vecna, di cui il suo personaggio ha tanta paura!

Joseph Quinn sceglie Vecna ​​su Murray e Henry per un veloce bacio

In un divertente segmento di gioco, l’attore di Eddie, Joseph Quinn, scelse Murray per sposarsi e sorprendentemente scelse Henry Creel invece di Vecna ​​per uccidere. È andato oltre aggiungendo che avrebbe baciato Vecna ​​perché beh “hai visto Jamie?” Jamie Campbell Bower interpreta Vecna ​​in Stranger Things e se riesce ad affascinare il giovane Eleven, Quinn non può avere alcuna possibilità.

hai visto Jamie? #StrangerThings4 pic.twitter.com/Tz4PQuLYfq — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 29 giugno 2022

Le sue scelte hanno sollevato alcune sopracciglia, persino Maya sembrava confusa sul fatto che Eddie volesse uccidere Henry all’inizio. Ma in seguito ha dato un cenno di approvazione alle scelte di Quinn. E ha convenuto che Jamie è davvero abbastanza bello da ignorare la sua versione sottosopra!

C’è ancora molto da imparare su Eddie. È chiaramente terrorizzato dal Sottosopra ma non si arrende con la banda. In un episodio, ha innamorato gli spettatori con il suo fascino mentre cercava di concludere un accordo con Chrissy Cunningham nel bosco.

Eddie è frainteso come leader di una setta e passa la maggior parte del tempo a scappare dagli atleti. La banda di Hawkin viene in suo soccorso, ma si ritrova rapidamente nel lato oscuro di Hawkins. Secondo il trailer, sembra che lavorerà con il resto della banda per finire Vecna ​​e potrebbe anche far esplodere la sua chitarra per salvare Nancy dalla maledizione di Vecna.

Il volume 2 ritorna il 1 luglio.

