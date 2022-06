Joseph Morgan tornerà nei panni di Klaus nel finale della serie Legacies?

Sarà un’estate agrodolce per i fan di The Vampire Diaries universo mentre il franchise giunge al termine ufficiale con il finale della serie di Eredità il 16 giugno. Ma Joseph Morgan è qui per dare ai fan tutto ciò che vogliono per far bruciare un po’ meno questo addio.

L’attore, apparso per la prima volta in The Vampire Diaries prima di condurre lo spin-off Gli originali per cinque stagioni, ha avuto Eredità i fan si aggrappano a ogni sua parola e tweet per settimane. Morgan ha preso in giro in modo non così sottile la possibilità di un’apparizione come ospite nel finale della serie.

I post passati hanno trovato l’attore “sfatare” le voci sul suo presunto cameo, anche se i fan con gli occhi d’aquila hanno notato la prima lettera di ciascuna delle frasi che ha pronunciato o twittato parole come “Speranza”, “finale” e “Legacies”. ” Vedi cosa intendiamo per non così sottile?

Infine, Joseph Morgan ha confermato il segreto peggio custodito The Vampire Diaries Universe, portando su Instagram il 9 giugno e condividendo la notizia ufficiale con i fan che Klaus tornerà davvero. Che modo per onorare il franchise televisivo preferito dai fan!

Joseph Morgan nel finale della serie Legacies nei panni di Klaus

Anche se Morgan aveva già quasi confermato la sua imminente apparizione nel Eredità finale di serie, è bello sapere che è davvero, davvero, in realtà avviene direttamente dall’attore stesso.

In un video live di Instagram disponibile per la visione sul suo account, Joseph Morgan ha dichiarato:

“Non so se ho il permesso per farlo. Non so se ne ho bisogno, ad essere sincero con te. Indipendentemente da ciò, siamo qui ora, quindi ti dirò un paio di cose: vedrai di nuovo Klaus nell’ultimo episodio di Eredità. Solo per un momento fugace. Ecco fatto, l’hai sentito prima qui.

Ha parlato dei temi della famiglia dello spettacolo e del desiderio di dire “un ultimo addio al bambino che hai amato più di ogni altra cosa”, punteggiando il suo annuncio cameo con questo sentimento commovente: “Si tratta di un padre e sua figlia, della loro relazione, di ciò che sente di doverle. Ecco di cosa si tratta. Quindi è stata registrata una scena molto segreta, molto clandestina.

Klaus era stato menzionato in Eredità stagione 4 come la famiglia Mikaelson ha riportato le ceneri dell’ibrido vampiro-lupo mannaro usando la magia. Ma questa sarà la prima apparizione sullo schermo del personaggio dalla sua morte Gli originali finale di serie nel 2018.

Sei entusiasta di rivedere Joseph Morgan nei panni di Klaus nel Eredità finale di serie? Condividi le tue speranze e previsioni per la scena nei commenti! Non perdetevi l’episodio in onda giovedì 16 giugno su The CW. Eredità la stagione 4 arriva su Netflix venerdì 24 giugno.