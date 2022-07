Jordan Fisher e Talia Ryder si frequentano nella vita reale?

Un nuovo film drammatico intitolato Ciao, arrivederci e tutto il resto è ora in streaming su Netflix e le persone non riescono a superare la storia d’amore tra Aidan e Clare (Jordan Fisher e Talia Ryder). A causa della forte chimica tra gli attori principali, le persone hanno iniziato a ipotizzare che si stiano frequentando nella vita reale. Stanno frequentando? Abbiamo condiviso lo stato della loro relazione in basso.

Ciao, arrivederci e tutto il resto segue la sincera storia d’amore tra gli innamorati del liceo Aidan e Clare, che fanno un patto per rompere prima del college. Ma una volta che arriva il terribile giorno, Aidan e Clare decidono di andare ad un ultimo appuntamento epico per aiutarli a capire se dovrebbero stare insieme e cercare di far funzionare le cose o dire addio per sempre.

Questo film mette gli spettatori su un ottovolante di emozioni e non puoi fare a meno di fare il tifo per Aidan e Clare per stare insieme indipendentemente dal loro patto di rottura. Il casting è stato perfetto e la recitazione è stata molto credibile. In effetti, la recitazione è stata così buona che molte persone si sono chieste se la chimica tra Jordan Fisher e Talia Ryder fosse forte perché avevano una relazione nella vita reale. Bene, siamo qui per rispondere a questa domanda scottante!

Jordan Fisher e Talia Ryder si frequentano?

Sono qui per mettere a tacere quelle voci sugli appuntamenti. Il Ciao, arrivederci e tutto il resto le stelle non si frequentano nella vita reale. Sono semplicemente co-protagonisti, amici e attori incredibili. In realtà, Jordan Fisher è felicemente sposato con qualcun altro.

Jordan Fisher moglie 2022

Jordan Fisher ha proposto alla sua amata d’infanzia, Ellie Woods, a maggio 2019, e l’adorabile coppia si è sposata a novembre 2020 con una cerimonia privata al Walt Disney World. Secondo J-14, si sono incontrati per la prima volta in un campo teatrale nello stato natale di Fisher, l’Alabama, ma all’epoca erano solo amici. Non hanno iniziato a frequentarsi fino al 2016 e poi sono diventati pubblici come coppia nel 2017.

Dopo essersi sposati nel novembre 2020, poco più di un anno dopo, nel dicembre 2021, la coppia ha annunciato di aspettare il loro primo figlio, un maschio. Il 7 giugno 2022, la coppia ha accolto il figlio, Riley William. Pubblicano spesso le foto del loro bellissimo figlio sulle loro pagine Instagram.

Con chi esce Talia Ryder?

Sembra che Talia sia single. In precedenza si diceva che si frequentasse Morto per me star Sam McCarthy, ma né Ryder né McCarthy hanno confermato o smentito la voce. La voce è iniziata perché entrambi si sarebbero postati molto sulle loro pagine Instagram. Ma sembra che siano solo amici intimi, secondo Pop Buzz. Come molte celebrità, a Ryder sembra piacere tenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico. Quindi se uscisse con qualcuno, probabilmente non lo sapremmo mai. Fino a quando Talia non annuncerà pubblicamente con chi sta uscendo o fino a quando non inizierà a pubblicare le foto di un altro significativo, dovremo semplicemente credere che sia single.

Puoi catturare Jordan Fisher e Talia Ryder nei panni di Aidan e Clare Ciao, arrivederci e tutto il resto in streaming ora solo su Netflix!