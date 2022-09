Abbiamo tutti sentito il dolore di vedere un personaggio in un film o in uno spettacolo che amiamo mordere la polvere, offrendo l’inaspettato e forse anche facendo piangere il pubblico.

Quando si tratta di Cobra Kai, ci sono una manciata di personaggi centrali che i fan non vorranno mai vedere andare.

Creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, Il bambino del karate la serie sequel è stata presentata in anteprima su YouTube Red nel 2018, ma in seguito ha trovato una nuova casa su Netflix.

Da allora è diventato immensamente popolare e con più occhi puntati che mai scommettiamo che la maggior parte ritiene che Johnny sia ancora il loro preferito, anche con l’uscita della stagione 5 venerdì 9 settembre 2022.

La performance di William Zabka è perfetta, quindi mi viene in mente una domanda urgente…

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Cobra Kai © Netflix

Johnny muore nella quinta stagione di Cobra Kai?

No, Johnny non muore nella quinta stagione di Cobra Kai. È una stagione ricca di eventi per l’insegnante di karate ossessionato dagli anni Ottanta, ma ne esce vivo.

Dovrebbe riprendere il ruolo in caso di rinnovo, anche se Netflix deve ancora confermare la sesta stagione.

Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale, è incoraggiante apprendere che le scene per una nuova stagione sono già state girate.

“Ci sono cose che hanno scritto nella terza stagione che non sono accadute fino alla quarta perché non c’era più spazio nella terza stagione”, ha detto a Comic Book Ralph Macchio (che interpreta Daniel LaRusso).

“Ci sono cose che erano nella stagione 5 che sappiamo di aver girato e che si terranno per il futuro se otteniamo quel via libera, quindi ci sarà altro in arrivo, speriamo”.

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI

…

…

Chi muore nella quinta stagione di Cobra Kai?

Nonostante sia probabilmente la stagione più frenetica ma con la posta in gioco più alta che mai, nessuno muore nell’ultima stagione.

C’è un caso in cui John Kreese finge la propria morte mentre è in prigione, facendo credere alle guardie che sia stato accoltellato.

Tuttavia, il sangue della ferita inesistente si rivela essere una gelatina rossa e sfrutta l’opportunità di essere portato via d’urgenza dai medici per fuggire dalla prigione, il che significa che probabilmente sarà in fuga nella sesta stagione se viene rinnovata.

Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11213 Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/sUR9PYwlNaA/hqdefault.jpg 1092192 1092192 centro 13872

‘Non è mai andato via’

William ha già parlato con Men’s Journal e gli è stato chiesto se avesse qualche inclinazione su come sarebbe diventato iconico Johnny nel 1984:

“Avevo appena compiuto 18 anni, non sapevo cosa significasse ‘iconico’. Anche se nessuno aveva mai visto il film, era già una delle esperienze più speciali della mia vita perché era il mio primo film e stavo lavorando con il regista che ha realizzato Rocky, John Avildsen.

Ha aggiunto: “Ma The Karate Kid è stato come catturare un fulmine in una bottiglia. Non è mai andato via”.

Cobra Kai è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, SPOILER: Kreese muore nella stagione 5 di Cobra Kai?