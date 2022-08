Johnny Lawrence perderà un altro studente a causa di Cobra Kai dopo suo figlio Robby?

Negli anni, nel Cobra Kai molti studenti sono venuti e hanno lasciato il Miyagi Do. Anche queste partenze hanno fatto parte del rivalità tra tutti i dojo dello spettacolo. Tuttavia, abbiamo assistito al lato avido ed egoista di Terry Argento quando ha tradito John Kreese. John ha corrotto l’arbitro nel torneo finale e ha cercato di giocarci La mente di Robby, rendendolo amareggiato per suo padre. Nella prossima stagione, l’ha fatto a un altro studente? Johnny Lawrence perderà altri suoi studenti in questa stagione?

Cobra Kai strappa un altro studente da Eagle Fang Karate

Gli eventi alla fine del finale della stagione 4 hanno già scosso le cose. Nel finale, Miyagi fare e Zanna d’aquila perso a Cobra Kai, Terry Silver ha promesso di aprire franchising del suo dojo e Miguel è scappato in Messico per trovare suo padre. Tutti questi eventi hanno reso gli spettatori impazienti per la nuova stagione. Aggiungendo all’entusiasmo, le fotografie ufficiali di Cobra Kai la stagione 5 rivela a scioccante svolta degli eventi.

Da aggiungere alla pila di di Johnny Lawrence problemi, si suppone Devon si unirà Cobra Kai, lasciandosi alle spalle Zanna d’Aquila. Per quanto scioccante sia, il motivo potrebbe essere quello è stata poco in giro per capire le dinamiche. Anche, è l’unica apprendista donna al dojo e non ha trascorso molto tempo lì. Questi scenari avrebbero potuto essere i punti facili per Terry su cui insistere e convincerla a lasciare il suo vecchio dojo.

Altri problemi per Johnny

Era difficile abbastanza per Johnny da affrontare Robby e Miguel, per mantenere in funzione il suo dojo, la sua nuova amicizia con Daniel LaRusso e ora il tradimento degli studenti. La solidità finanziaria di Silver per fornire agli studenti strutture costose potrebbe anche aver attirato Devon a unirsi al dojo di Silver.

La partenza di Devon mostra anche l’influenza che Cobra Kai ha sulle menti delle persone, il che si aggiunge ai problemi di Johnny, Chozen e Daniel. Se questi sensei non possono trattenere i loro studenti, sarebbe un problema molto più grande per loro, specialmente per Eagle Fang, dato che Devon era uno dei loro migliori combattenti.

Quale pensi possa essere il motivo per cui Devon se ne andrà? Pensi che aumenterà la sua influenza nella quinta stagione? Cobra Kai uscirà a settembre di quest’anno solo su Netflix.

