Johnny Depp ha sorriso compiaciuto quando “Netflix Is a Joke” ha trovato la sua menzione nel processo Johnny Depp e Amber Heard

Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro la sua ex moglie, Amber Heard. Il loro processo andava avanti da molto tempo ormai. Così tanti Testimoni e brandelli di evidenza sono stati presentati. Alla fine, la giuria si è pronunciata a favore di Johnny. Alcuni testimoni avevano alcune dichiarazioni divertenti da fare, che hanno fatto ridere l’intera corte. Il testimone citato di seguito ha detto qualcosa riguardo a Netflixe ha fatto sorridere Johnny.

Cosa ha fatto sorridere Johnny Depp?

Johnny Depp aveva intentato una controquerela contro Amber Heard. Johnny ha assunto esplicitamente un avvocato riconosciuto a livello mondiale e, Commettere un omicidio In primo piano, Kathleen Zellner. Entrambe le parti hanno presentato varie prove e testimoni. Lunedì 2 maggio, Riccardo Marchi divenne la terza persona ad essere deposta al processo. Riccardo lo è un avvocato dello spettacolo che è stata la prima persona a comparire in aula di persona quella settimana.

Nella deposizione, Richard ha insinuato che uno studio non avrebbe assunto un attore con a brutta reputazione perché potrebbe danneggiare il film e il marchio. L’avvocato della parte di Amber fa a Richard una serie di domande sugli articoli pubblicati in diversi anni. Dice ripetutamente che non ricordava la data e gli articoli esatti, ma ne era a conoscenza alcune notizie negative su Johnny Depp.

Quando l’avvocato glielo ha chiesto, “Saresti d’accordo sul fatto che ci fosse un altro articolo nel 2015 che dice ‘Johnny Depp è diventato il più grande scherzo di Hollywood?” Al che, risponde Riccardo, “Non lo so. Netflix ha un intero festival in corso ora, Netflix è uno scherzo”. Guarda le reazioni di Johnny mentre Richard pronunciava queste parole:

Non appena Richard ha detto queste parole, Johnny Depp sorrise. Lo stesso Richard sorride dopo la dichiarazione e poi passa alle domande successive.

Netflix è un festival degli scherzi!

Netflix è uno scherzo: il festival è un evento che celebra il meglio della commedia dal 28 aprile al 8 maggio 2022. È prodotto da Netflix in associazione con Nazione viva. Qui puoi guardare tutto ciò che è in streaming su Netflix sotto l’ombrello di questo festival:

