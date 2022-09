Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. (Da sinistra a destra) Evan Peters nei panni di Jeffrey Dahmer, Molly Ringwald nei panni di Shari, Richard Jenkins nei panni di Lionel Dahmer nell’episodio 108 di Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è finalmente in streaming su Netflix ed è quello che tutti stanno guardando. La serie limitata è incentrata sulla vera storia di Jeffrey Dahmer e sugli orribili crimini che ha commesso tra il 1978 e il 1991. Ma Dahmer non è stato l’unico serial killer ad aver compiuto una follia omicida negli anni ’70. Il famigerato serial killer John Wayne Gacy alias “The Killer Clown”, aveva ucciso giovani uomini e ragazzi in Illinois dal 1972 al suo arresto nel dicembre 1978. Appena sei mesi prima dell’arresto di Gacy, Dahmer aveva commesso il suo primo omicidio.

John Wayne Gacy è stato ritenuto colpevole di tutti i 33 omicidi di cui è stato accusato e condannato a morte. Mentre era nel braccio della morte, Dahmer ha commesso sempre più omicidi in Wisconsin fino a quando non è stato catturato e arrestato nel 1991. Gacy non è morto fino al 1994, quindi c’è mai stato un incontro casuale tra lui e Dahmer mentre erano entrambi in prigione?

John Wayne Gacy e Jeffrey Dahmer si sono mai incontrati nella vita reale?

No. Dahmer ha iniziato la sua pena detentiva nel 1992 presso il Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin. Durante questo periodo, Gacy era nel braccio della morte al Menard Correctional Center di Chester, Illinois. Gacy rimase al Menard Correctional Center fino al 1994, quando fu trasferito al Stateville Correctional Center per la sua esecuzione. Il 10 maggio 1994, Gacy fu giustiziato per iniezione letale allo Stateville Correctional Center. Lo stesso giorno, Dahmer fu battezzato nella vasca idromassaggio della prigione.

Spoiler da Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer avanti.

John Wayne Gacy è in Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

Sì. John Wayne Gacy appare nell’episodio finale della stagione. È interpretato da Dominic Burgess. All’inizio dell’episodio, Gacy viene mostrato mentre droga, strangola e poi annega una delle sue vittime nel 1977. Più avanti nell’episodio, Dahmer guarda un’intervista di Gacy su una TV in prigione. Poi, Dahmer va a parlare di Gacy con il ministro in prigione. Dahmer dice al ministro che anche se la gente pensa che lui e Gacy siano simili, lui crede che siano diversi. Dice al ministro che mentre ha ammesso i suoi crimini, Gacy si rifiuta di confessare. L’ultima volta che Gacy viene mostrato nello spettacolo è quando viene giustiziato.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è in streaming in questo momento solo su Netflix.

