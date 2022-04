John Wayne Gacy è ancora vivo? Il destino svelato in Netflix True Crime doc

L’ultima puntata di Netflix di Conversazioni con un killer si concentra sul famigerato serial killer John Wayne Gacy e conferma cosa gli è successo.

Riveliamo se John Wayne Gacy è ancora vivo, discutiamo di questa stagione della serie di documentari sul vero crimine di Netflix e forniamo un riepilogo della serie di Ted Bundy.

Creato da Joe Berlinger per Netflix, il secondo capitolo della piattaforma di streaming Conversazioni con un killer La serie è incentrata sul serial killer John Wayne Gacy ed è stata rilasciata il 20 aprile 2022.

Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy | Trailer ufficiale

BridTV

9425

Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/vIDbiQB6N28/hqdefault.jpg

988960

988960

centro

13872

Chi è John Wayne Gacy?

John Wayne Gacy è conosciuto come il serial killer di Chicago, Illinois, che tra il 1972 e il 1978 ha compiuto una follia omicida, uccidendo almeno 33 adolescenti.

Gacy si esibiva spesso come Pogo the Clown o Patches the Clown negli ospedali per bambini e in eventi di beneficenza e quindi si guadagnò il soprannome di Killer Clown.

Gli omicidi dell’assassino sono stati tutti commessi all’interno del suo ranch vicino al villaggio di Norridge a Chicago e la polizia ha scoperto i corpi delle vittime di Gacy nel vespaio della sua casa e nel vicino fiume Des Plaines.

Impossibile caricare questo contenuto

In che modo John Wayne Gacy è passato da clown da festa a uno dei serial killer più terrificanti di tutti i tempi? Conversazioni con un killer: The John Wayne Gacy Tapes offre nuove informazioni sulla psiche di questo prolifico assassino attraverso 60 ore di audio portato alla luce. Ora su Netflix. pic.twitter.com/jcRJrFxLpF — Netflix (@netflix) 20 aprile 2022

L’assassino è ancora vivo?

No, John Wayne Gacy è stato giustiziato il 10 maggio 1994 per iniezione letale al Stateville Correctional Center.

Gacy è stato arrestato nel 1978 dopo che è stata condotta un’indagine sulla scomparsa dell’adolescente di Des Plaines Robert Piest.

Condannato per l’omicidio di 33 persone, Gacy è stato condannato a morte nel 1980 e ha trascorso la maggior parte del suo tempo a dipingere nel braccio della morte al Menard Correctional Center.

Immagine da Netflix.

I nastri di Ted Bundy

Conversazioni con un killer: I nastri di Ted Bundy è stato il primo ingresso di Netflix nel Conversazioni serie, incentrata su un altro serial killer Ted Bundy.

La serie è apparsa nel 30° anniversario dell’esecuzione di Bundy il 14 gennaio 2019 ed è stata anche creata e diretta da Joe Berlinger.

Ambientato in quattro episodi da 60 minuti, I nastri di Ted Bundy ha utilizzato oltre 100 ore di filmati d’archivio e interviste con Bundy, comprese interviste con la sua famiglia, le forze dell’ordine e le vittime sopravvissute – I nastri di John Wayne Gacy utilizza anche una miscela di questo filmato.

Immagine da Netflix.

Di Jo Craig – [email protected]

Conversazioni con un killer: The John Wayne Gacy Tapes è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, From è già rinnovato per la stagione 2 su Epix?