Joe Russo vuole “creare un franchise e costruire un intero universo (The Grey Man), con Ryan (Gosling) al centro”

Spostati su James Bond, abbiamo un’altra spia all’orizzonte. I fratelli Russo stanno sviluppando un thriller di spionaggio con Ryan Gosling e Chris Evans. L’uomo grigio è tratto dal romanzo bestseller di Mark Greaney. I fratelli hanno grandi ambizioni di trasformarla in una saga.

La storia ci introdurrà a un agente della CIA, Court Gentry (Gosling). È in fuga per portare alla luce gli oscuri segreti della CIA. La CIA ha commissionato una caccia all’uomo globale. Ed è qui che Evans entra in gioco come principale antagonista del film. Interpreta il folle Llyod Hansen che farà di tutto per uccidere Court.

Gosling riprenderà il suo ruolo in The Grey Man se diventerà un franchise

I fratelli Russo hanno investito molto impegno e denaro (più di $ 200) nel progetto. Nelle sue fasi nascenti, il film è stato sviluppato a New Regency tenendo presente Brad Pitt e il regista James Gray. Dal momento che non si è mai materializzato, i fratelli hanno assunto il progetto. Joe Russo ha scritto la sceneggiatura e ora hanno in programma di creare una nuova spia iconica nell’universo di The Grey Man.

“L’intenzione è che sia competitivo con qualsiasi teatro, e la possibilità di farlo con Gosling ed Evans è un sogno per noi. L’idea è di creare un franchise e costruire un intero universo, con Ryan al centro. Ci siamo tutti impegnati per il primo film. E questo deve essere fantastico per portarci al secondo film”, ha detto Joe

Perché i fratelli Russo hanno scelto Netflix?

I fratelli Russo hanno già lavorato con Netflix in precedenza. Stanno producendo il film attraverso la loro società di produzione AGBO. Inoltre, hanno un ottimo rapporto di lavoro da quasi 20 anni con Stuber. Quindi in realtà entrambi stanno scegliendo di fidarsi l’uno dell’altro.

Questo può ribaltare la situazione per Netflix e può riguadagnare la sua corona. I fratelli Russo avevano anche prodotto Extraction di Chris Hemsworth per Netflix. Il film uscirà su Netflix il 22 luglio.

