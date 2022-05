Joe Locke sarebbe il perfetto principe gay mentre i fan si radunano per il suo sogno Disney

Joe Locke è diventato un’ispirazione per i suoi giovani fan grazie al suo ruolo come Charlie Primavera nell’ultima serie di Netflix, Fermacuori.

Lo spettacolo britannico segue Charlie, uscito di recente, e i suoi sentimenti per il personaggio di Kit Connor, Nick Nelson.

I fan sono rimasti davvero colpiti dalla performance di Joe in Fermacuori. Molti ora vogliono vederlo come il primo principe gay della Disney dopo che il 18enne ha espresso che sarebbe stato il suo “sogno”.

Joe Locke esprime i suoi sogni Disney

Non ci siamo tutti sognati come principi e principesse Disney? Questo è esattamente ciò che Joe sta facendo e vuole realizzare presto il suo sogno.

L’attore adolescente, che non ha parlato della sua sessualità, ha espresso il desiderio di diventare il “primo principe Disney gay”.

Durante un’intervista a The Independent, mentre si parla di Fermacuori aprendo le porte a nuove opportunità, Joe ha dichiarato: “Mi piacerebbe interpretare il primo principe Disney gay. Sarebbe un sogno”.

Sta sperando Fermacuori verrà rinnovato per una seconda stagione e il suo ruolo nello show aprirà nuove porte nei prossimi anni.

Fan entusiasti all’idea di un principe gay

Il sogno di Joe ha entusiasmato i fan poiché molti sono entusiasti dell’idea di un principe Disney gay.

Uno ha twittato: “Sarebbe fantastico per me vedere il primo principe gay e, per la storia, voglio vederlo combattere per se stesso e innamorarsi del drago e diventare un felice supereroe”.

“Abbiamo bisogno di Joe Locke come il principe Disney gay”, ha detto un’altra aggiunta al tweet di cui sopra.

Un altro fan ha detto: “PER FAVORE, LA DISNEY DÀ A @joelocke03 IL RUOLO DI ESSERE UN PRINCIPE DISNEY GAY. DACI LA RAPPRESENTANZA CHE MERITIAMO.

“Ok gente, chiariamo la lista, abbiamo nuove priorità e questo è quello di rafforzare la Disney per fare di Joe Locke un principe gay”, ha twittato un altro fan.

Incontra la giovane stella

Se non conosci Joe molto bene, ecco alcune parti interessanti che abbiamo trovato sul giovane attore.

Joe è la vera star dello show Netflix e si è assolutamente guadagnato il suo ruolo. Circa 10.000 altri attori hanno fatto un provino per la stessa parte, ma è stato l’adolescente a ottenerla.

È diventato famoso durante la notte dopo che il suo casting è stato rivelato. L’Instagram di Joe è passato da 1000 follower a quasi 2 milioni ora.

Attraverso il suo ruolo, Joe spera di poter aiutare le persone queer in tutto il mondo che non hanno supporto.

“Penso che molte persone queer che crescono si sentano come se non meritassero amore, perché non hanno accesso allo stesso pool di appuntamenti o supporto delle persone eterosessuali”, ha detto

“Fermacuori è così adorabile in quanto lo dà ai personaggi queer.

