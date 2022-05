Joe Locke parla della sceneggiatura, afferma: “Adoro quanto sia impenitente l’amore queer in ‘Heartstopper'”

Joe Locke era uno dei 10.000 attori che avevano risposto al casting aperto per l’adattamento Netflix del fumetto di Alice Oseman, Heartstopper. E li ha battuti tutti per ottenere il ruolo del timido e introspettivo Charlie. I fan hanno lodato la sua recitazione e molti hanno trovato la sua storia riconoscibile. La commovente serie sullo streamer è una delle migliori serie di formazione in streaming in questo momento. Di recente, l’attore britannico ha parlato con la rivista GQ di ciò che lo ha attratto del ruolo.

Joe Locke è imparentato con il suo personaggio Charlie

“La storia di Charlie è riconoscibile per così tante persone queer. Nel momento in cui ho letto la sceneggiatura, ho visto Charlie come una versione più introversa di me. Quando l’ho letto, ero tipo: “Oh mio Dio, sono io. È davvero strano “”, ha condiviso.

Locke, ancora uno studente delle superiori, ha saputo interpretare bene le emozioni dei suoi personaggi, perché si sentiva”veramente reale e recente“.

Ha elogiato Alice Oseman per aver incapsulato le esperienze adolescenziali e aver fatto luce positiva sui romanzi queer. È davvero un’impresa per la 27enne Alice.

“Alice [Oseman] ha un modo meraviglioso di creare personaggi ricchi e complessi che significano così tanto per le persone. Non so come Alice scriva così bene di amore e relazioni, ma ha questa straordinaria capacità di incapsulare l’esperienza queer teen.

Apparentemente ha adorato il modo in cui la sceneggiatura parla dell’amore omosessuale, un argomento che molti ancora evitano e quanto sia impenitente l’amore omosessuale Fermacuori. Mentre i personaggi dello spettacolo hanno affrontato il bullismo e l’isolamento, mai una volta si sono vergognati di se stessi.

Aveva un sincero messaggio per i giovani omosessuali che avevano ancora paura di possedere la propria sessualità

Joe Locke ammette che è difficile avere una relazione con qualcuno che non è ancora uscito.

Ma ha consigliato: “Ognuno è per il proprio viaggio. È importante che entrambe le persone diano davvero la priorità a se stesse, creando comunque una vita insieme e trovando conforto l’una nell’altra”.

Gli spettatori hanno visto Charlie in una relazione con Ben e Nick, entrambi ancora in un armadio. Anche se nel finale, Nick si rivela bisessuale.

Hai già trasmesso in streaming lo spettacolo commovente? Qual è la tua opinione sulla rappresentazione dello show della comunità LGBTQ+?

