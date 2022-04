Joe Locke e Kit Connor vanno sul sedile caldo, rispondendo alle domande dei fan di Heartstopper in fiamme

Il Fermacuori il webcomic era quello che i fan amavano da molto tempo. Quindi, non si aspettavano che la serie si unisse allo stesso modo e ce la facesse ancora più adorabile. Ma con una trama e un cast estremamente fedele al webcomic, la serie ha anche occupato un posto speciale nel cuore dei fan. Ciò è in parte dovuto all’incredibile cast dello spettacolo, in particolare agli attori principali Kit Connor e Joe Lockeche si sono seduti con Still Watching Netflix per rispondere ad alcune delle domande più scottanti dei fan.

Scene preferite in cui girare Fermacuori

Proprio come Nick Nelson, Kit Connor adorava il rugby e da qui le scene che lo hanno coinvolto nel gioco. La differenza sta nel fatto che all’inizio Connor è stato intimato. Ma ha imparato ad amare il gioco e ha apprezzato molto le scene in cui ha giocato.

Film preferito che si vergognano di apprezzare

Abbiamo tutti un film che possiamo solo descrivere come un piacere colpevole. Li amiamo senza fine, ma non lo ammetteremmo mai per la nostra vita. Per Joe Locke, questo film lo è Il diario di Bridget Jone. Ha anche continuato ad ammettere che lo era decisamente uno dei suoi primi 5 preferiti. A questo, ha ricevuto un commento da Connor, con lui che ha concordato sul fatto che è davvero imbarazzante.

Cosa li ha portati a fare un provino per i ruoli e qual è stato il processo?

Per Connor, il motivo per cui ha fatto il provino per questo ruolo è che vedeva Nick molto aperto e vulnerabile riguardo ai suoi sentimenti. Come attore, si è sentito toccato dal “scena ben scritta”. Inoltre, ha commentato com’era “un vero piacere e un onore” portando in vita una storia che molti amano e adorano.

Artista preferito

Chi non ama Adele? Joe Locke è sicuramente un grande fan, con Connor che dice: “è un po’ la tua personalità, vero?” Joe ha quindi proceduto a ricordare i tempi sua madre interpretava Adele o Alicia Keys e come ha amato gli artisti sin dalla sua infanzia.

Se potessi descrivere Fermacuori con un odore, cosa sarebbe?

Sia Connor che Locke sono rimasti sbalorditi da questa incredibile domanda come lo siamo tutti noi. Fermacuori è ciò che si può descrivere come una boccata d’aria fresca, un profumo acquatico ma fiorito che ricorda la primavera. E questo è ciò di cui gli attori Fermacuori concordato, pure. Connor ha descritto la serie Netflix come “erba” in una bella giornata d’estate.

Fermacuori è stato presentato in anteprima su Netflix il 22 aprile 2022. Assicurati di trasmetterlo in streaming il prima possibile per evitare spoiler!

