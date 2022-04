Joe Locke e Kit Connor raccontano come Alice Oseman li ha aiutati a ritrarre Charlie e Nick, la rappresentanza gay e le norme sociali

Chi potrebbe conoscere un personaggio meglio dell’autore che gli ha dato una forma e un’identità? I creatori di Heartstopper, la commedia romantica in arrivo su Netflix, lo riconoscono e ne tengono conto. Quindi, Alice Oseman era presente durante ogni scena delle riprese dello spettacolo, offrendo agli attori spunti molto più approfonditi che consentono loro di comprendere meglio lo spettacolo e i suoi personaggi.

Ecco un’intervista degli attori Joe Locke e Kit Connor che parlano della stessa cosa:

Quanto sono simili Kit Connor e Joe Locke ai personaggi che interpretano?

Al rilascio del trailer di Fermacuorii fan sono rimasti sbalorditi dal modo in cui gli attori assomigliano ai personaggi del webcomic.

Nonostante questo, i fan lo sanno il fascino visivo non è tutto lì è per uno spettacolo o un film. Il webcomic irradiava conforto e gioia. Mostrava una coppia queer così com’era – una semplice coppia queer – senza renderla politica. L’attore Kit Connor, che dà vita al ruolo di Nick, ha commentato la rappresentazione delle coppie omosessuali nei media moderni. Egli ha detto “sta migliorando,” prima di continuare, “ma non ci sono mai abbastanza storie queer che vengono mostrate sullo schermo.”

Diversità e altri problemi Fermacuori sugli indirizzi Netflix

Joe Locke ha aggiunto alle parole di Connor, commentando “diversità per amore della diversità“. L’attore ha menzionato come questo non gli sembri un argomento giusto. La quantità di talento e realtà che diventa parte di uno spettacolo dall’avere un cast diversificato e persone provenienti da percorsi di vita diversi aggiunge “un elemento di verità nella storia.”

Locke in seguito ha continuato a parlare del suo personaggio, Charlie. Il motivo per cui il personaggio dell’originale Netflix è vittima di bullismo non è solo a causa della sua sessualità. Ma è anche a causa del norme irragionevoli della società che deve sopportare. Lo afferma Fermacuori “celebra queste differenze invece di renderle una sorta di debolezza.”

Quindi, Fermacuori è un commento sulla nostra società e gli standard irrealistici che i giovani nei loro anni formativi devono affrontare a causa loro. Vediamo questi prendere vita attraverso la vita di due giovani uominiche gli attori sono stati in grado di ritrarre il più fedele possibile alla fonte solo grazie alla presenza di Alice Oseman sul set.

Fermacuori sarà disponibile per lo streaming su Netflix su 22 aprile 2022.

