Joe Keery reciterà al fianco di Lily James e Willem Dafoe in un dramma indipendente

Lo conosciamo tutti come l’ultimo babysitter Cose più strane. Il cattivo ragazzo diventato il dolce rubacuori Steve Harrington, che ha un debole per i bambini che “fa da babysitter”, in particolare Dustin. Che amicizia è così carina! Ed è grazie all’attore Joe Keery che porta in vita il personaggio carismatico sullo schermo.

La serie di fantascienza di Netflix è stata il ruolo principale dell’attore e ora è uno dei talenti più riconosciuti del settore. Basta una sola porta per aprirsi agli attori, e poi iniziano a presentarsi molteplici opportunità. Che ci piace vedere!

Questo ragazzo è sicuramente occupato! Di recente ci sono stati alcuni annunci di casting con la notizia che si sarebbe unito a un progetto. Uno di questi è il film drammatico indipendente Finalmente L’alba.

Secondo Scadenza, Keery reciterà nel film insieme a Lily James e Willem Dafoe. Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama. Saverio Constanzo dirigerà la produzione, le cui riprese inizieranno questo mese in Italia.

Più Keery riusciamo a vedere, più felici siamo noi fan! Ecco alcuni altri progetti al di fuori del successo di Netflix a cui sta lavorando la talentuosa star.

Joe Keyy progetta al di fuori di Stranger Things

Keyy ha recentemente terminato le riprese Marmellata, un dramma romantico di rapina incentrato su un ingenuo uomo di provincia. Finisce in prigione e racconta la storia di una romantica rapina in banca al suo astuto compagno di cella. Spera di fuggire e ricongiungersi con l’amore della sua vita, Scadenza rapporti.

Se sei un fan di FX Fargo, allora vedrai questo attore nella quinta stagione! Keery interpreterà un nuovo personaggio, Gator Tillman. Altrove, la star è stata impegnata con la musica. Il nome d’arte della sua performance è Djo, e abbiamo un suo nuovo album da guardare con impazienza a settembre! Il cantante si è anche esibito di recente al Lollapalooza di Chicago.

Presto dovremo dire addio a Steve Harrington e Cose più strane poiché la quinta e ultima stagione è in lavorazione. Siamo grandissimi stan di Steve Harrington, ma sicuramente siamo anche grandi fan di Joe Keery. Supporteremo l’attore indipendentemente dal progetto in cui si trova. Sei con me!?