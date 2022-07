Joe Keery potrebbe essere finito in California, se avesse ottenuto il ruolo di “The Stranger Things” per il quale aveva inizialmente letto

Joe Keery ha conquistato il cuore di milioni di persone dopo il suo ruolo di Steve Harrington nel film drammatico di fantascienza horror di Netflix Cose più strane. Non solo lui, ma l’intero ensemble di questo sinistro dramma sembra aver esaltato i fan e la critica allo stesso modo. Hanno anche insaccato un Premio Screen Actors Guild nel 2017 per un cast eccezionale in una serie. Tuttavia, la storia di Cose più strane sarebbe cambiato se avesse interpretato il solitario Jonathan Byers e non uno stronzo fidanzato di una volta, Steve.

E sapevi che questa cosa inimmaginabile sarebbe potuta accadere davvero? L’attore non sarebbe il personaggio che è, ma qualcuno di completamente diverso se gli avevano assegnato il personaggio del fratello maggiore di Will Byers. Keery ha recentemente parlato di come ha inviato un’audizione per un personaggio completamente diverso e non per Harrington.

Joe Keery non ha fatto l’audizione per Steve Harrington ma per QUESTO personaggio inizialmente

Parlando con Kelly e Ryan, l’attore ha rivelato di non aver inviato un’audizione registrata per Steve Harrington in precedenza. Invece, ha letto per il ruolo di Jonathan Byersche finì per andare all’attore britannico Charlie Heaton. Tuttavia, ha fatto di nuovo l’audizione, questa volta per Steve, che alla fine è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan.

Inoltre, Joe Keyy nel ruolo di Jonathan avrebbe alterato il tono dello spettacolo. Perciò è un bene che non abbia ottenuto la parte. Dal momento che sembra più un tipo di personaggio atleta, il pubblico potrebbe non aver creduto che potesse interpretare un emarginato. Keyy è davvero un attore di talento. Ma Charlie Heaton fa un ottimo lavoro nel catturare il personaggio da outsider tranquillo, sensibile e preoccupato di Jonathan. Inoltre, non è chiaro se avrebbe portato lo stesso tipo di entusiasmo nella parte. Se Keery e Nancy Wheeler sarebbero andati d’accordo così come Heaton e Nancy, è un’altra domanda.

Allo stesso modo, ai fan non sarebbe piaciuto che nessun altro interpretasse Steve per ovvi motivi. Non potevamo immaginare nessun altro interpretare Steve con la sua sincera energia sciocca. Quindi, qualunque cosa sia accaduta, è accaduta per una buona ragione. Forse Cose più strane è una serie di successo grazie agli attori perfetti per ciascuno dei personaggi. Se non fossero stati in grado di interpretare i loro ruoli in modo così allettante, la serie potrebbe non essere diventata una sensazione Netflix.

