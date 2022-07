Joe Keery non pensava che Steve sarebbe arrivato alla stagione 4 di Stranger Things

Riesci a immaginare il fenomeno globale di fantascienza di Netflix Cose più strane senza Steve Harrington? Bene, a quanto pare, Joe Keery inizialmente non era nemmeno sicuro se Steve sarebbe riuscito a superare la prima stagione. Quanto è pazzesco?!

Steve Harrington di Joe Keery deve essere uno dei più grandi fan dello show, ma quando l’attore è apparso in Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon il 18 luglio, il 30enne Ragazzo libero l’attore ha rivelato che pensava che non sarebbe nemmeno riuscito a superare la prima stagione.

Guardando indietro ai primi giorni di Cose più strane, l’attore pensava che il suo personaggio Steve sarebbe stato semplicemente il “fidanzato a scatti”, paragonandolo al personaggio di James Spader Steff in Carina in rosama con sua sorpresa, il suo ruolo si è evoluto in molto di più.

Prima di prenotare il suo ruolo da protagonista in Cose più strane, Joe ha detto all’ospite che aveva lavorato come cameriere “carismatico” e avrebbe filmato i nastri delle audizioni con il suo amico e collega tra un turno e l’altro. Dopo aver inizialmente fatto un’audizione per un altro ruolo nello show, non ha sentito nulla per tre mesi prima di essere finalmente richiamato per leggere. Una volta al lavoro, l’attore ha confessato che per lui era “giorno per giorno” sul set.

Ogni volta che i Duffer Brothers gli presentavano altro materiale, Joe era sinceramente sorpreso.

“Ho letto un, forse, episodio dello show – due episodi”, ha spiegato Joe. “Ed è stato un po’ come un – abbiamo letto tre episodi, e poi ne hanno avuti altri due. Era davvero, lo stavano costruendo mentre stavamo andando. Era giorno per giorno”.

Guarda l’intervista completa con Cose più strane attore Joe Keyy di seguito.

Cose più strane la stagione 4 ha ricevuto 13 nomination agli Emmy, tra cui serie drammatiche eccezionali, questa volta. Tuttavia, i 22 attori i cui nomi sono stati presentati per le nomination sono stati snobbati dagli elettori della Television Academy! Siamo sicuri che un giorno Joe Keery sarà tra i candidati agli Emmy o ai Golden Globe. Indipendentemente dal fatto che sarà per Cose più strane è un’altra domanda