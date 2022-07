Joe Keery ha pagato Netflix per pubblicare il cartellone “Proteggi Steve”?

Stranger Things ha appena concluso la sua quarta stagione, ma i fan non hanno ancora superato il tipo con i capelli iconici. Joe Keery ha fatto un’apparizione come ospite in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha fatto ridere a crepapelle l’ospite con la sua arguta osservazione riguardo al cartellone di Netflix. L’attore ha portato il suo fascino e, naturalmente, i suoi capelli iconici allo show di Fallon, mentre parlava del suo personaggio nello show.

Joe Keyy ha pagato per il famoso cartellone pubblicitario di Netflix

Prima che Netflix mandasse in onda gli ultimi due episodi di Cose più strane, la piattaforma aveva affisso un cartellone pubblicitario con il titolo: Protect Steve.

L’attore ha ammesso scherzosamente: “Quindi ho effettivamente pagato per questo; era davvero costoso”.

.@joe_keery reagisce al cartellone pubblicitario di #StrangerThings 4 di @Netflix "Proteggi Steve".

Il cartellone pubblicitario era diventato virale ed era motivo di preoccupazione per i fan di Steve. Netflix sapeva esattamente cosa doveva fare per scacciare i fan! Il cartellone è stato affisso subito dopo che i Demobats hanno attaccato Steve. I fan credevano che i fratelli Duffer avrebbero sacrificato il loro personaggio preferito in questa stagione. Ma a quanto pare, non ci preoccupavamo per niente. Steve è scappato ancora una volta dall’orlo della morte grazie alla pura fortuna e al piccolo aiuto di Eleven. Tuttavia, in quel momento non ne era a conoscenza.

L’attore non pensava che Steve sarebbe arrivato così lontano

Joe Keery non aveva idea che ai fratelli Duffer sarebbe piaciuto così tanto da continuare a scriverlo. Inizialmente era un personaggio di una sola stagione. Ma i Duffer sono rimasti estremamente colpiti da Joe e dal suo personaggio Steve che hanno continuato a costruire il suo personaggio. E come tutti sappiamo, gli danno un meraviglioso arco di redenzione. Sono stati i Duffer a saltare sul treno Steve prima di noi!

Successivamente, l’attore reciterà in un film drammatico romantico, Marmalade, insieme a Camila Morrone e Aldis Hodge. È la storia di un uomo di provincia che viene sbattuto in prigione. Lì fa amicizia con il suo compagno di cella e insieme scappano per ricongiungersi con il suo amante.

La sua vita amorosa è ordinata in Marmalade, ma non è proprio così in Stranger Things. Chiedersi perché? Trasmetti in streaming l’ultima stagione qui.

