Joe Keery dice che lui e il co-protagonista Joseph Quinn hanno un “legame per tutta la vita”

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Joe Keery come Steve Harrington e Joseph Quinn come Eddie Munson in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Neve Campbell avrà un ruolo minore nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer di Mads Lennon

Due di Cose più straneGli ultimi preferiti dai fan sono Steve Harrington e Eddie Munson. Non c’è nessuno che discuterà con te lì. Ed è grazie agli attori Joe Keery e Joseph Quinn che danno vita a questi personaggi così bene!

Ricorda solo il terrore assoluto in cui eravamo tutti quando pensavamo che l’ex ragazzaccio non sarebbe uscito vivo Cose più strane stagione 4. O quante lacrime abbiamo versato quando Eddie ha incontrato la sua prematura fine. Sì, non l’abbiamo ancora superato. Non riesco ancora a rivedere la scena della sua morte senza piangere.

Puoi dire quanto è vicino il cast. Dopotutto, i ragazzi hanno iniziato lo show così giovani e sono cresciuti insieme nel successo di Netflix e nel settore. Dopo le lunghe ore di riprese, sei destinato a formare una relazione forte. Ed è esattamente quello che è successo con Keyy e Quinn!

Il “legame per la vita” di Joe Keyy e Joseph Quinn

Sembra che i due Joe abbiano formato una vera storia d’amore! In un’intervista a UNILAD, Keyy ha rivelato che lui e Quinn stanno ancora frequentando. E soprattutto da quando hanno girato la quarta stagione durante la pandemia, l’amicizia che hanno formato “rimarrà lì per tutta la vita, di sicuro”.

Dato che i due sono entrambi musicalmente dotati, potremmo vedere una collaborazione ad un certo punto? Keery ha detto all’outlet che l’avrebbe sicuramente accettato. A noi fan piacerebbe sicuramente vederlo. Incrociamo le dita succede un giorno!

Sebbene Steve ed Eddie non si vedessero negli occhi all’inizio della stagione 4, poiché entrambi erano gelosi della relazione dell’altro con Dustin, i due personaggi arrivarono a rispettarsi a vicenda. Sono sicuro che avrebbero sviluppato una stretta amicizia proprio come le loro controparti se Eddie non fosse tragicamente morto. Scusami mentre vado a piangere.

Cosa stranaLa stagione 4 è ora in streaming su Netflix.