JJ ferma i missili nucleari? (spoiler)

Intercettore è l’ultimo film d’azione da mangiarsi le unghie su Netflix. Con Elsa Pataky e Luke Bracey, il film ti terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Intercettore spoiler avanti

Quando il capitano JJ Collins è costretto a lasciare il lavoro dei suoi sogni al Pentagono a causa di circostanze sfortunate, finisce per essere riassegnata a una remota base di intercettori missilistici nell’Oceano Pacifico. Lì, JJ scopre di dover mettere alla prova tutto il suo addestramento militare quando un ex ufficiale dei servizi segreti lancia un’acquisizione ostile con l’intento di mettere in atto un piano impensabile.

Se hai bisogno di chiarire qualcosa o vuoi semplicemente sapere come finisce il film, di seguito esamineremo tutte le domande che potresti riguardare il finale di Interceptor.

Spiegazione del finale di Interceptor: JJ ferma i missili nucleari?

Sì, JJ riesce a lanciare gli intercettori e distruggere i missili prima che possano atterrare ovunque. Alexander versa dell’acido sulla scrivania del centro di comando, costringendo JJ a improvvisare. Deve portare un laptop fuori dalla base a un’altra fonte di alimentazione per lanciare gli intercettori, ma lo fa in tempo.

Spiegazione del finale di Interceptor: cosa succede ad Alexander Kessel?

Una volta che JJ ha sventato i suoi piani, appare improvvisamente un sottomarino russo e Alexander presume che sia la sua corsa in modo da poter scappare. Ma i russi improvvisamente gli sparano a morte e lasciano in vita JJ. Non è mai spiegato perché. Immagino perché ha fallito la sua missione, o forse è diventato un ladro? Potrei essermi perso qualcosa.

Spiegazione del finale di Interceptor: cosa succede a JJ alla fine?

Durante la convalescenza in ospedale, JJ riceve la visita del presidente Wallace. Profondamente colpita dalla sua impresa eroica, il presidente invita JJ a lavorare per lei come parte del suo personale della sicurezza nazionale.

Spiegazione del finale di Interceptor: il padre di JJ sopravvive?

Sorprendentemente, il padre di JJ fa sopravvivere. Sembrava deprimente per lui al telefono, ma a quanto pare dopo che hanno riattaccato, un gruppo di suoi amici al centro per anziani è entrato e ha contribuito a salvargli la vita. Fa visita a JJ in ospedale alla fine del film.

C’è una scena post-crediti in Interceptor?

Sì, c’è una scena molto breve che mostra il personaggio di Chris Hemsworth che si rilassa su una poltrona da massaggio nel negozio in cui lavora. Dura solo pochi secondi e non è rilevante per la trama, ma è comunque divertente!

Intercettore è ora in streaming su Netflix.