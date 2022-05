“Jigsaw” Netflix Crime Series: tutto ciò che sappiamo finora

Alla fine dell’anno scorso, Netflix ha annunciato di aver raccolto una nuova serie “innovativa” basata su una storia vera. Tati Gabrielle, Jai Courtney, Giancarlo Esposito e Rufus Sewell sono legati allo spettacolo che ha concluso le riprese. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo sulla serie Jigsaw di Netflix.

Nota: questo articolo è un’anteprima dal vivo di Jigsaw che abbiamo pubblicato per la prima volta il 16 settembre 2022 in cui abbiamo dato la notizia insieme agli scambi di Hollywood. Abbiamo aggiornato il pezzo per espandere ulteriori informazioni col passare del tempo.

Ecco una rapida carrellata di ciò che puoi aspettarti dalla serie:

“Durante 24 anni, la serie è incentrata sulla più grande rapina mai tentata e sulla vendetta, gli intrighi, le lealtà e i tradimenti che la circondano. È vagamente ispirato alla storia reale in cui $ 70 miliardi di dollari in obbligazioni sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy.

Il NYPost ha un eccellente primer per la serie che esamina l’emissione delle obbligazioni al portatore perse a causa dell’uragano Sandy che si è verificato tra il 22 ottobre e il 2 novembre 2012.

Chi c’è dietro Jigsaw su Netflix?

Eric Garcia (noto per Fiammifero uomini, Repo uomini, Rex anonimo) funge da creatore, showrunner e produttore esecutivo del progetto.

I produttori della serie sono Automatik Entertainment (Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones e Justin Levy) e Scott Free Productions (Ridley Scott, David W. Zucker e Jordan Sheehan).

Tra i registi legati allo spettacolo figurano:

José Padilha chi dirigerà l’episodio pilota e il secondo episodio. È meglio conosciuto per essere stato creatore, regista e produttore esecutivo di Netflix Il meccanismo.

chi dirigerà l’episodio pilota e il secondo episodio. È meglio conosciuto per essere stato creatore, regista e produttore esecutivo di Netflix Il meccanismo. Everardo Gotta (non confermato) dirigerà due episodi della serie. Dopo Jigsaw, Gout passa alla diretta Netflix Gesù americano Adattamento di Millarworld.

(non confermato) dirigerà due episodi della serie. Dopo Jigsaw, Gout passa alla diretta Netflix Gesù americano Adattamento di Millarworld. Mairzee Almas (non confermato) dirigerà anche due episodi dello show. I suoi crediti includono The Sandman di Netflix (dirigerà l’episodio 6) e ha lavorato a Netflix Ombra e Ossa e Serratura e chiave.

Chi è nel cast della serie Jigsaw di Netflix?

Giancarlo Esposito (Breaking Bad e I ragazzi) interpreterà Leo Pap, descritto come “intelligente, intenso e motivato, con una mente da ingegnere e un occhio meticoloso per i dettagli”. Interpreterà un ladro che è stato in gioco per molto tempo e mentre ha avuto la possibilità di uscirne, non è riuscito a cogliere l’occasione che gli è costata qualcosa.

(Breaking Bad e I ragazzi) interpreterà Leo Pap, descritto come “intelligente, intenso e motivato, con una mente da ingegnere e un occhio meticoloso per i dettagli”. Interpreterà un ladro che è stato in gioco per molto tempo e mentre ha avuto la possibilità di uscirne, non è riuscito a cogliere l’occasione che gli è costata qualcosa. Paz Vega (Sesso e Lucia, spagnoleggiante) è una nota attrice spagnola che interpreterà Ava Mercer. Interpreta un avvocato che è sia un assassino in aula, ma sa anche come comportarsi all’esterno.

(Sesso e Lucia, spagnoleggiante) è una nota attrice spagnola che interpreterà Ava Mercer. Interpreta un avvocato che è sia un assassino in aula, ma sa anche come comportarsi all’esterno. Rufu Sewell (Città oscura, apparirà anche in Netflix Il diplomatico) nei panni di Roger Salas, un ex ladro che si è reinventato come esperto di sicurezza di alto livello. Descritto anche come un venditore con una straordinaria capacità di manipolare le persone ai suoi fini.

(Città oscura, apparirà anche in Netflix Il diplomatico) nei panni di Roger Salas, un ex ladro che si è reinventato come esperto di sicurezza di alto livello. Descritto anche come un venditore con una straordinaria capacità di manipolare le persone ai suoi fini. Tati Gabrielle (Il 100) nei panni di Hannah Kim, una camaleonte che scorre tra il mondo della finanza ad alto rischio e il crimine di basso livello.

(Il 100) nei panni di Hannah Kim, una camaleonte che scorre tra il mondo della finanza ad alto rischio e il crimine di basso livello. Peter Mark Kendall (Gli americani, Chicago Med) nei panni di Stan Loomis, un piccolo contrabbandiere con una grande passione per i piaceri epicurei della vita

(Gli americani, Chicago Med) nei panni di Stan Loomis, un piccolo contrabbandiere con una grande passione per i piaceri epicurei della vita Rosalina Elba (Ramy) nel ruolo di Judy Goodwin, specialista in demolizioni dell’equipaggio

(Ramy) nel ruolo di Judy Goodwin, specialista in demolizioni dell’equipaggio Jai Courtney (Terminator Genisys, Divergente) nei panni di Bob Goodwin, un maschio alfa dal petto gonfio con un talento per scassinare le casseforti e premere i pulsanti delle persone.

(Terminator Genisys, Divergente) nei panni di Bob Goodwin, un maschio alfa dal petto gonfio con un talento per scassinare le casseforti e premere i pulsanti delle persone. Niousha Noor (#Persianizzare) nei panni di Nazan Abassi, l’agente dell’FBI “che è il furioso incendio che minaccia di bruciare la nostra banda di ladri”.

Oltre a questo elenco iniziale del cast, ora sappiamo anche che si sono uniti al cast anche i seguenti:

Hemky Madera (Spider-Man: ritorno a casa) come Carlos

(Spider-Man: ritorno a casa) come Carlos Stacey Oristano (Bunheads) come Barbara Loomis

(Bunheads) come Barbara Loomis Con lavaggio (Solo per iniziare) come Ted Gough

(Solo per iniziare) come Ted Gough Max Casella (Jackie) come Taco

(Jackie) come Taco Robinne Lee (intoppo) come Giglio

(intoppo) come Giglio James Augustus Lee (Ecclesiaste) come Cad

Dov’è Jigsaw in produzione su Netflix?

puzzle sta girando principalmente a Brooklyn presso il nuovo studio di New York all’avanguardia di Netflix chiamato Bushwick Studio. È una location nuova di zecca per Netflix che ha aperto i battenti nell’estate del 2021 e, quindi, puzzle è una delle prime serie importanti ad essere girata lì. Lo studio fa parte dell’impegno di 100 milioni di dollari di Netflix per la città.

Secondo gli elenchi di produzione visti da What’s on Netflix, le riprese dello spettacolo sono iniziate il 1 settembre 2022 e si sono concluse il 16 marzo 2022.

Per tutto l’inizio del 2022, abbiamo ricevuto frammenti di notizie sia da testimoni oculari che da notizie locali che lo spettacolo stava girando a Brooklyn e dintorni.

Huntington Now ha riferito nel gennaio 2022 che la serie ha rilevato The Dix Hills Diner e la vicina Gold Coast Jewelry & Pawn su East Jericho Turnpike

Come accennato, numerosi testimoni oculari hanno catturato le riprese dello spettacolo e hanno condiviso la notizia sui social media. Hanno catturato le riprese della serie in 28 Liberty Street (attorno a One Chase Manhattan Plaza), Fulton e Nostrand a Brooklyn, Midtown East New York,

Stamattina stanno girando Jigsaw su Fulton e Nostrand lol — Remy Ma (@Adi_Frenchy) 4 marzo 2022

Stavano girando una scena della pioggia vicino al mio lavoro. Uno spettacolo per Netflix il prossimo anno chiamato Jigsaw. pic.twitter.com/613zXSR3Ti — 🇵🇷 Vember Judgment 🍮 (@VemberJudgement) 16 ottobre 2021

Stanno girando il film puzzle pic.twitter.com/EbNWkyU49A — 150 gradi 🇭🇳 (@YourWifesHouse) 14 settembre 2021

👀 dovremo vedere pic.twitter.com/6BofwSzt2x — CIN🦇 (@cinnzabunnz) 10 dicembre 2021

Un certo numero di utenti su Facebook ha assistito alle riprese dello spettacolo dentro e intorno a Corey Beach a New York City.

Per altre serie poliziesche in sviluppo su Netflix, dai un’occhiata alla nostra anteprima per quelli in arrivo qui.

Non vedi l’ora di dare un’occhiata puzzle su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.