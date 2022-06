Jerry e Marge diventano grandi su Netflix?

La commedia drammatica biografica Jerry e Marge diventano grandi ha una storia intrigante con un talento serio in formazione, che lo rende uno dei film da non perdere dell’estate. Ma gli abbonati Netflix possono godere di ciò che ha da offrire?

Il film, diretto da David Frankel, è basato su un articolo scritto in HuffPost nel 2018 con lo stesso nome di Jason Fagone e racconta la storia della vita reale di come una coppia di pensionati del Michigan ha utilizzato le vincite della lotteria per far rivivere la loro piccola città.

Nel film, Bryan Cranston interpreta Jerry Selbee, che usa le sue abilità matematiche per sfruttare una scappatoia matematica nella lotteria del Michigan. Con sua moglie Marge, interpretata da Annette Bening, vincono legalmente denaro e lo usano per rivitalizzare la loro piccola città.

Il film ha ricevuto solide recensioni dalla critica e all’inizio l’intera vicenda si è rivelata un’impresa utile. Tutto sommato, Jerry e Marge diventano grandi è un’esperienza comica dolce e divertente che non deluderà gli spettatori e racconta un’affascinante storia piena di divertimento con alcuni magnifici talenti che migliorano l’esperienza con ogni riga.

Jerry e Marge Go Large sono disponibili su Netflix?

Sarebbe come vincere alla lotteria per gli abbonati se sapessero di poter guardare la commedia drammatica biografica sullo streamer. Sfortunatamente, i loro biglietti sono perdenti perché Jerry e Marge diventano grandi non è un’opzione su Netflix e non sembra che la funzione arriverà presto allo streamer.

Ci sono molti altri drammi comici eccellenti pronti per lo streaming ora per il divertimento degli abbonati. Alcuni di questi titoli eccezionali che i membri adoreranno assolutamente includono Hustle, Dolemite è il mio nome, Malcolm & Marie, e La versione vecchia di 40 annisolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Jerry e Marge Go Large

Jerry e Marge diventano grandi è disponibile esclusivamente su Paramount+. Il film si unisce a un’impressionante scaletta di titoli originali, tra cui Alone, Infinito, L’Offerta, Il Male, e Grido.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Jerry e Marge diventano grandi?