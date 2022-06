Jennifer Lopez ha urlato alla NFL per il Super Bowl 2020 in “Halftime” su Netflix: “questo è quello che avrebbero dovuto fare”

Ci sono stati più casi in cui abbiamo visto celebrità difendere qualcosa in cui credono. E sapendo quanto sia appassionata Jennifer Lopez per le cose a cui tiene, non sorprende che abbia fatto lo stesso quando si è esibita al Super Bowl 2020. In una delle scene del prossimo documentario Netflix, Halftime, sulla cantante e attrice, l’abbiamo vista piuttosto arrabbiata per il modo in cui è stata trattata dalla NFL.

Il Super Bowl 2020 è stato molto speciale e anche un po’ controverso dato che c’erano due artisti che erano gli headliner dello spettacolo dell’intervallo. JLo e Shakira erano le due star che avrebbero dovuto dirigere lo spettacolo. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Che poi ha frustrato il Sul pavimento cantante.

Jennifer Lopez definisce la condivisione del palco con Shakira la “peggiore idea del mondo”

In una delle scene del documentario vediamo JLo parlare con il suo direttore musicale, Kim Burse parlare di come possono tracciare una performance con Shakira sul palco. “Dobbiamo avere i nostri momenti di canto”, esorta. “Non sarà una rivista di danza del re. Dobbiamo cantare il nostro messaggio.La vediamo presto parlare di ciò che prova per questa performance. Rivela come ottenere due stelle in uno spettacolo del Super Bowl sia la peggiore idea del mondo.

La vediamo anche preoccupata per il tempismo. Dato che la NFL ha dato loro solo 12 minuti per esibirsi. Anche se Jennifer suggerisce di condividere equamente i 12 minuti, c’è un piccolo disagio che vediamo nella cantante e attrice. “Se doveva essere un double-headliner, avrebbero dovuto concederci 20 minuti. Questo è quello che avrebbero dovuto fare,” dice JLo.

Benny Medina, che è il manager di JLo, ha anche parlato di questo incidente in un’intervista separata. ha parlato di come limita entrambi gli artisti, poiché idealmente c’è solo un headliner in questi eventi e costruiscono lo spettacolo da soli. “Era un insulto dire che avevi bisogno di due latine per fare il lavoro che storicamente ha fatto un artista,” Egli ha detto.

LEGGI ANCHE: Il documentario Netflix “Halftime” celebra Jennifer Lopez, 52 anni, “sente come se la sua vita fosse appena iniziata”

Quali sono i tuoi pensieri su tutto questo incidente? Inoltre, guardi il Super Bowl per la partita o per lo spettacolo dell’intervallo?

Il post Jennifer Lopez ha urlato alla NFL per il Super Bowl 2020 in “Halftime” su Netflix: “questo è quello che avrebbero dovuto fare” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.