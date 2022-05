Jennifer Lopez combatte “Per essere ascoltata, per essere vista, per essere presa sul serio” nel documentario di Netflix “Halftime”

Quando ti siedi con i tuoi amici e discuti di alcuni dei più grandi artisti della nostra generazione, Jennifer Lopez è un nome che sicuramente verrà fuori. E non è solo un semplice nome sulla lista, ma J.Lo è senza dubbio un nome che sarà in cima alla lista. Ma non è sempre stato così semplice per il cantante, ballerino e attore americano. Ed è esattamente ciò che vedremo nel recente documentario Netflix su Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez è sempre stata la voce che parla contro gli orrori della società. E in questo nuovo documentario, che debutterà al Tribeca, la vediamo fare esattamente questo. Lopez affronta il sessismo, la maternità e la celebrità duratura nel documentario. Guarda il trailer e ogni dettaglio che conosciamo al riguardo qui sotto.

Jennifer Lopez è protagonista di un esilarante documentario Netflix che ripercorre il suo viaggio da megastar

La cantante e interprete nominata ai Grammy Jennifer Lopez è ancora una volta al centro del mondo, poiché recita nel nuovo primo tempo del documentario di Netflix. Debutterà la prima notte al Tribeca Film Festival l’8 giugno 2022. La regista nominata all’Oscar e alum Tribeca Amanda Micheli ha diretto il film. Arriverà sulla piattaforma di streaming dopo quasi una settimana il 14 giugno 2022.

L’ascesa alla celebrità di Lopez si lega al documentario. E anche come ha bisogno”da prendere sul serio” dai media, dai suoi colleghi e dalle rispettive industrie musicali e cinematografiche. Vediamo molte cose che Lopez ha attraversato durante la sua carriera. L’oscar per imbroglioni, il suo essere chiamata diva, e anche Billy Bush (letteralmente) che le chiede del suo culo. Metà tempo ci guiderà attraverso tutte queste cose e altro quando uscirà su Netflix.

“Le ho detto una volta: ‘Non ti dà fastidio?’L’amore di lunga data di Lopez e l’attuale fidanzato, il premio Oscar Ben Affleck, spiega nel trailer. “E lei disse: ‘Me l’aspettavo.’Verso la fine del trailer del documentario, vediamo Lopez rivelare quanto ha lottato. Lei dice, “Per tutta la vita ho lottato per essere ascoltato, visto, preso sul serio.“

Quali sono le tue aspettative da questo nuovo documentario in arrivo su Netflix?

